«Тинькофф банк» поможет банкам распознавать голоса их клиентов

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Валерий Шарифулин / ТАСС

У Единой биометрической системы (ЕБС) появится первый вендор биометрических технологий среди самих банков: «Ростелеком» будет использовать в системе алгоритм «Тинькофф банка» для распознавания голоса клиента, сообщили «Ведомостям» представители оператора и банка. Соглашение об этом стороны подписали в пятницу 19 октября на «Финополисе». Алгоритм заработает в системе через несколько недель, уточнили представители сторон.

ЕБС работает с 1 июля и позволяет удаленно открывать счета, брать кредиты или делать переводы. Для этого сначала нужно сдать свои биометрические данные в систему – образец голоса и фотографию лица, а также иметь учетную запись на портале госуслуг. Биометрию можно сдать в отделении банка, работающего с ЕБС.