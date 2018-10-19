«Тинькофф банк» поможет банкам распознавать голоса их клиентов
Он предоставит свой алгоритм распознавания голоса для Единой биометрической системы
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Валерий Шарифулин / ТАСС
У Единой биометрической системы (ЕБС) появится первый вендор биометрических технологий среди самих банков: «Ростелеком» будет использовать в системе алгоритм «Тинькофф банка» для распознавания голоса клиента, сообщили «Ведомостям» представители оператора и банка. Соглашение об этом стороны подписали в пятницу 19 октября на «Финополисе». Алгоритм заработает в системе через несколько недель, уточнили представители сторон.
ЕБС работает с 1 июля и позволяет удаленно открывать счета, брать кредиты или делать переводы. Для этого сначала нужно сдать свои биометрические данные в систему – образец голоса и фотографию лица, а также иметь учетную запись на портале госуслуг. Биометрию можно сдать в отделении банка, работающего с ЕБС.
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