Суд оштрафовал The New Times на 22,25 млн рублей

Главный редактор The New Times Евгения Альбац Евгений Разумный / Ведомости

В пятницу, 26 октября, мировой судья Тверского районного суда оштрафовал издателя журнала The New Times за несвоевременное предоставление редакцией издания информации о получении денежных средств, сообщил в своем Telegram главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Главный редактор The New Times Евгения Альбац подтвердила это «Ведомостям»: «Мы намерены оспорить это решение». Сумма штрафа – 22,25 млн руб. Это самый крупный штраф для СМИ в российской истории.

С просьбой оштрафовать издателя The New Times – ООО «Новое время» – в суд обратилась прокуратура Тверского района Москвы. Весной этого года Генеральная прокуратура получила запрос депутата Государственной думы Николая Рыжова с просьбой проверить данные о том, что New Times получает деньги от Фонда поддержки свободы прессы. Этот фонд включен Министерством юстиции в список иностранных агентов. Закончив проверку по депутатскому запросу, прокуратура в сентябре завела административное дело против издателя The New Times и обратилась в суд.

По закону СМИ обязаны отчитываться государству об иностранном финансировании. В постановлении суда, с копией которого ознакомились «Ведомости», указано, что The New Times получил несколькими платежами от Фонда поддержки свободы прессы 22,2 млн руб. В документе есть ссылка на ответ Роскомнадзора – служба сообщила прокуратуре в июне этого года, что издатель The New Times в II, III, IV кварталах 2017 г. и в I квартале 2018 г. сведений об иностранном финансировании не предоставлял.

Представитель Роскомнадзора заявил «Ведомостям», что эта служба не является инициатором штрафа против The New Times.

Согласно Кодексу об административных нарушениях (КоАП, статья 13.15.1), за непредоставление или несвоевременное предоставление редакцией информации о получении денежных средств из иностранного источника СМИ может быть оштрафовано на сумму или двухкратную сумму полученных средств. То есть суд оштрафовал журнал на полную сумму, полученную от фонда.

Журнал «Новое время» издается с 1943 г. В 2007 г. журнал был переименован в The New Times. В 2013 г. единственным владельцем журнала стала Альбац после того, как издатель журнала Елена Лесневская подарила ей журнал. В 2017 г. журнал перестал издаваться в печатной версии и выходит только в интернете.

Роскомнадзор ранее регулярно наказывал журнал, например, в мае 2017 г. служба вынесла письменные предупреждения редакции и учредителю журнала The New Times и сайту издания newtimes.ru за материал, в котором есть признаки оправдания терроризма, как посчитал Роскомнадзор. Претензии надзорного органа вызвала статья под названием «Из Калуги с джихадом».

В 2016 г. мировой суд Пресненского района оштрафовал журнал The New Times и Альбац за злоупотребление свободой массовой информации после предупреждения Роскомнадзора.

Фонд поддержки свободы прессы был зарегистрирован в 2012 г., следует из даннх Минюста. По данным «Спрак-интерфакса», фонд принадлежит ООО «Новое время». 30 декабря 2014 г. фонд был признан иностранным агентом, говорится на сайте Минюста. Фонда получал средства от «Cypcoserve Limited As Trustee Of The Wilet Foundation» (Кипр), «Mainstream Business S A» (Швейцария) и «Priora Mangmt Ltd», следует из карточки фонда на сайте Минюста.

«Через этот фонд нам переводили деньги разные организации, в 2014 г., когда фонд признали иностранным агентом, мы не сразу об этом узнали, — сказала Альбац. — После того, как мы получили представление прокуратуры в этом этом году, мы сразу же выполнили все требования прокуратуры. Мы регулярно предоставляем все необходимые данные о финансировании в налоговые органы, в том числе в Роскомнадзор».