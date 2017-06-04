Закрывается бумажная версия журнала The New Times

Главный редактор The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии бумажной версии журнала. На своей странице в Facebook она разместила фотографию нового номера, на обложке которого изображены закрытые глаза, слеза и надпись «Спасибо, что были с нами».

Из выходных данных следует, что последний номер журнала выйдет в понедельник, 5 июня. В комментариях к фотографии Альбац подтвердила, что журнал действительно закрывается.

The New Times — еженедельный общественно-политический журнал, издаваемый с 1943 г. В декабре 2016 г. главред сообщала, что для снижения издержек журнал больше не будет поступать в розницу.