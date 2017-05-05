Роскомнадзор может потребовать лишить лицензии The New Times

Роскомнадзор вынес письменные предупреждения редакции и учредителю журнала The New Times и сайту издания newtimes.ru за материал, в котором есть признаки оправдания терроризма, говорится на сайте Роскомнадзора. По закону «О СМИ», если одно издательство получает два предупреждения в течение года, Роскомнадзор имеет право подать иск в суд и потребовать лишить издательство лицензии СМИ.

Претензии надзорного органа вызвала статья под названием «Из Калуги с джихадом», рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Это интервью с человеком, который уехал из Калужской области в Сирию воевать на стороне боевиков. Интервью готовил журналист издания Павел Никулин, в издании материал опубликован 13 марта 2017 г.

Решение подавать в суд требование прекратить действие свидетельства о регистрации СМИ в Роскомнадзоре еще не принято, оно будет принято через три месяца. Это время отводится редакции для оспаривания решения, говорит Ампелонский. «Теоретически мы можем пойти в суд с иском о прекращении действия свидетельства о регистрации сетевого издания, – сказал он «Ведомостям». – Подавать или не подавать в суд – наше законное право. При принятии решения мы учитываем характер предупреждений (оправдание терроризма – это очень серьёзно), их систематический характер (в декабре было предупреждение по другому основанию – нецензурная брань), реакцию редакции и т. д.»

Второе предупреждение - еще не конец

Главный редактор издания Евгения Альбац удивлена вынесенным предупреждением именно за этот материал, а также тем, почему мотивы трактуются как оправдание терроризма. «Путин публично говорит о том, что тысячи россиян воюют за «Исламское государство» («Исламское государство», запрещено в России), а писать о мотивах , почему русский парень из Калуги принимает ислам и уезжает воевать в Сирию – это «признаки оправдания терроризма»! По мне так это классическая цензура, которая запрещена Конституцией», – написала она на своей странице в Facebook. Албац уточнила, что издание намерено оспаривать решение Роскомнадзора в суде.

Первое предупреждение издание получило в декабре прошлого года за мат в материале «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе». В феврале того же год Роскомнадзор вынес предупреждение журналу за материал «Январь тревоги нашей» с упоминанием украинской организации, запрещенной на территории России, «Правый сектор», без упоминания, что ее деятельность запрещена по основаниям, предусмотренным законом об экстремистской деятельности. Вынесение предупреждение Роскомнадзора тогда совпало с публикацией материала о предполагаемой дочери президента России Владимира Путина — Марии Воронцовой. Ампелонский тогда говорил «Ведомостям», что совпадение случайно.

Ранее Роскомнадзор неоднократно выносил второе предупреждение российским СМИ, но правом отозвать лицензию Роскомнадзор пользуется не часто. Двойное предупреждение получали мужской журнал Maxim в 2015 г. и «Новая газета» в прошлом году. Но в суд, чтобы лишить лицензии два этих издания, Роскомнадзор так и не обратился.

В октябре 2013 г. Роскомнадзор вынес «Росбалту» сразу два предупреждения за присутствие нецензурной брани, размещенной в ссылках на видеоролики, которые выкладывало агентство. Агентство удалило ролики с портала, но Роскомнадзор обратился в Мосгорсуд и потребовал отозвать у агентства регистрацию СМИ. Суд встал на сторону Роскомнадзора и отозвал регистрацию.

Однако «Росбалту» удалось оспорить решение Мосгорсуда и дойти до Верховного суда (ВС), который поддержал агентство и отменил решение нижестоящего суда о признании недействительным свидетельства о регистрации СМИ.