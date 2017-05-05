The New Times получил второе предупреждение Роскомнадзора за год

Журнал The New Times получил предупреждение Роскомнадзора за материал, в котором надзорное ведомство выявило признаки оправдания терроризма. Это главный редактор издания Евгения Альбац сообщила в Facebook. Редакция оспорит предупреждение в суде, пообещала она.

Поводом для предупреждения стал материал Павла Никулина «Из Калуги с джихадом» - интервью с человеком, который рассказал, почему он уехал из Калужской области в Сирию воевать на стороне боевиков. Альбац напомнила, что президент Владимир Путин «публично говорит о том, что тысячи россиян воюют за ИГ» («Исламское государство, запрещено в России) и выразила недоумение, почему попытка рассказать о мотивах одного из них трактуются как оправдание терроризма.

Интервью было опубликовано в номере журнала за 13 марта 2017 г. «Текст, который я им прислал, вычитан несколькими редакторами и сильно смягчен. Половину вопросов просто убрали. Юрист раз десять его перечитал. The New Times никто не дергал. Все в порядке», — рассказал «Медузе» Павел Никулин.

В декабре 2016 г. редакция и учредитель сайта The New Times получили предупреждение Роскомнадзора за мат в материале «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе», напоминает «Дождь».

Если СМИ получает два предупреждения Роскомнадзора в течение года, оно может лишиться лицензии.