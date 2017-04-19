Sports.ru не будет заблокирован Роскомнадзором

Роскомнадзор не будет блокировать сайт Sports.ru, сообщил RNS руководитель этого ведомства Александр Жаров. Он объяснил, что ресурс удалил «противоправный контент».

Вчера Роскомнадзор направил Sports.ru предупреждение о том что сайт может быть заблокирован за нарушение авторских прав, это предварительные обеспечительных меры по иску канала «Матч ТВ». Решение о таких мерах Мосгорсуд принял 14 апреля, следует из базы суда.

Sports.ru - крупнейший спортивный сайт рунета, по собственным данным, хотя раз в месяц им пользуется 7 млн человек. «Матч ТВ» - федеральный спортивный канал, который принадлежит «Газпром-медиа».

Гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша сообщил «Ведомостям», что сервис не знает, к какому именно контенту предъявляет претензии «Матч ТВ». В решении суда есть только общая ссылка на сайт Sports.ru, а в предупреждении Роскомнадзора - только ссылка на раздел «Футбол. Видео». В этом разделе огромное количество видеороликов, объяснил Навоша, что какой именно ролик или ролики «Матч ТВ» считает пиратским неизвестно. «Мы сами не размещаем нелегальные копии видео, ссылки могут постить пользователи, но как только правообладатели обращаются к нам с претензиями, мы сразу удаляем такие ролики», - настаивает Навоша. За последние месяцы «Матч ТВ» прислал в Sports.ru лишь одну претензию и это не было футбольное видео, контент был сразу удален, утверждает он.

Sports.ru 13 апреля разместил прямо на главной странице сайта фрагмент пиратской трансляции футбольного матча, который шел на канале «Наш спорт» (входит в субхолдинг «Матч»), объяснил представитель субхолдинга. «Ведомости» ознакомились с скриншотом главной страницы сайта, переданным «Матч ТВ» в суд. Если верить скриншоту, на главной станице Sports.ru было под заголовком «Шикарный выстрел Никиты Чичерина» было размещено видео одного из матчей первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это второй по значимости футбольный дивизион в России. И это один из примеров нарушения авторских прав «Матч» со стороны сайта, с которыми компания обратилась в суд, уточнил ее представитель.

Sports.ru регулярно размещает нелегальные копии контента, права на который принадлежат спортивным каналам холдинга и зарабатывает на таком контенте с помощью рекламы, утверждает представитель «Матч»: «Это уже не отдельные ситуации, не случайность, а закономерность и политика сайта».

Навоша говорит, что сайт получил права на видеотрансляции ФНЛ от правообладателя - компании «Телеспорт», она же, по его словам, продала права на эти состязания «Матч ТВ». Но у «Телеспорта» нет собственной трансляций, указывает Навоша, поэтому несколько лет назад Sports.ru получил письменного разрешение от предыдущего менеджмента «НТВ-Плюс» на использование видео с матчами НФЛ, которое создается спортивными каналами «Газпром-медиа». До запуска «Матч ТВ» именно «НТВ-Плюс» управляла спортивными каналами в составе «Газпром-медиа». «Это разрешение у нас никто не отзывал, но мы подозревали, что «Матч ТВ» может иметь претензии именно к роликам НФЛ, поэтому превентивно удалили все это видео с нашего сайта», - сообщил Навоша. При этом он настаивает, что Sports.ru готов отстаивать свою позицию в суде если «Матч ТВ» предпочтет продолжить судебный процесс. По закону, у «Матч ТВ» есть две недели после принятия обеспечительных мер чтобы подать основной иск и начать судебных процесс, где компания может потребовать компенсации от Sports.ru за нарушение авторских прав.

Представитель «Матча» говорит, что «очень странная позиция Sports.ru: «Мы сомневаемся, что такое разрешение от «НТВ-Плюс» было, и в том, что оно может продолжать действовать».