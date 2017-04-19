Роскомнадзор не подтвердил размещение на Sports.ru пиратского контента

ООО «Национальный спортивный телеканал», который развивает бренд «Матч ТВ», потребовал от Мосгорсуда принять обеспечительные меры в отношении сайта Sports.ru, сообщает «Коммерсантъ». Истец добивается от сайта удаления спорного контента. По информации газеты, 14 апреля суд удовлетворил это заявление, после чего у Роскомнадзора, по антипиратскому закону, было три дня для направления требований хостинг-провайдеру, у которого, в свою очередь, будет один день, чтобы уведомить владельца сайта. Владелец сайта в течение еще одного дня обязан удалить спорный контент, чтобы избежать блокировки.

Председатель Роскомнадзора Александр Жаров 19 апреля заявил, что Sports.ru не будет заблокирован. Как передает РБК, он сказал на коллегии ведомства, что мониторинг сайта показал, что ресурс не транслирует пиратский контент.

По версии «Национального спортивного телеканала», Sports.ru без разрешения правообладателя транслирует контент телеканалов «Наш Футбол» и «НТВ-Плюс Спорт плюс», напоминает РБК. Представитель «Матч ТВ» не рассказал «Коммерсанту», о каком контенте идет речь, но упомянул о двух претензиях в адрес Sports.ru, которые остались без ответа.

«Никаких неурегулированных претензий от “Матч ТВ” у нас нет», - утверждает совладелец Sports.ru Дмитрий Навоша. «Если у кого-то возникают обоснованные претензии по пользовательскому контенту, мы реагируем незамедлительно. И я уверен, что к защите собственных прав это заявление не имеет никакого отношения — иначе написали бы нам. Знаем, что их раздражает сам факт существования независимого спортивного медиа, но кто сказал, что популяризировать спорт полагается только государственным медиахолдингам?» — цитировал его «Коммерсантъ».