Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4684 от 29.10.2018 под заголовком: Скорость в защите не нуждается

Правительство не будет законодательно защищать сетевую нейтральность

Механизмы предотвращения дискриминации в сети уже есть
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Законодательного регулирования принципа сетевой нейтральности – запрета на ускорение или замедление доступа к некоторым интернет-сервисам и сайтам – не требуется, считает правительство. Об этом сообщила представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего среди прочего и вопросы цифровой экономики, Алия Самигуллина. Механизмы рассмотрения отдельных случаев дискриминации участников рынка существуют, утверждает она. По ее словам, вопрос был проработан по поручению премьера Дмитрия Медведева.

В начале августа совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал правительству подготовить предложения по закреплению в законодательстве принципа сетевой нейтральности, сообщал «Коммерсантъ» (издание ознакомилось с проектом решений совета).

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