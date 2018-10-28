Правительство не будет законодательно защищать сетевую нейтральность
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Законодательного регулирования принципа сетевой нейтральности – запрета на ускорение или замедление доступа к некоторым интернет-сервисам и сайтам – не требуется, считает правительство. Об этом сообщила представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего среди прочего и вопросы цифровой экономики, Алия Самигуллина. Механизмы рассмотрения отдельных случаев дискриминации участников рынка существуют, утверждает она. По ее словам, вопрос был проработан по поручению премьера Дмитрия Медведева.
В начале августа совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендовал правительству подготовить предложения по закреплению в законодательстве принципа сетевой нейтральности, сообщал «Коммерсантъ» (издание ознакомилось с проектом решений совета).
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}