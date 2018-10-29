Выручка «Яндекса» выросла на 39% в III квартале

Максим Стулов / Ведомости

Выручка «Яндекса» в III квартале выросла на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 32,6 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 459% до 4,8 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли составила 14,6%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 157% до 6,1 млрд руб., а скорректированная EBITDA – на 88% до 10,7 млрд руб.

Основную часть выручки «Яндекс» получает от продажи рекламы. В III квартале компания заработала на этом 26 млрд руб. Ее доля на российском поисковом рынке, в том числе на мобильных устройствах, в III квартале составила 55,9% против 54,9% годом ранее, по данным собственного сервиса компании «Яндекс.Радар». Доля поисковых запросов к «Яндексу» на устройствах на базе Android составила 49,1%, в III квартале было 41,2%. Всего же количество поисковых запросов выросло на 12%, а средняя цена за клик – на 5%.

Выручка от других направлений в III квартале выросла на 327% до 6,6 млрд руб. – 20% от общей выручки. «Рост прочих доходов был связан в основном с ростом доходов сервиса «Яндекс.Такси», а также с доходами сервиса «Яндекс.Драйв», который был запущен только в этом году», – говорится в отчетности «Яндекса».

Выручка сервиса такси выросла на 344% до 5,1 млрд руб., сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа») – на 80% до 988 млн руб., медиасервисов («Кинопоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма») – на 43% до 414 млн руб., экспериментальных направлений («Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Здоровье», «Яндекс.Драйв» и др.).

«Мы демонстрируем такие же темпы роста, как в 2012 г., когда компания была в четыре раза меньше. Успехи напрямую связаны с новыми продуктами бизнес-юнитов и особой экосистемой, которая способствует зарождению и быстрому росту новых бизнесов», – приводятся в сообщении для инвесторов слова гендиректора и основного владельца «Яндекса» Аркадия Воложа.