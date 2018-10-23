Почему сама возможность госконтроля над Яндексом — это уже плохо
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На прошлой неделе стало известно, что Сбербанк обсуждает с «Яндексом» усиление влияния на крупнейшую интернет-компанию в России – через покупку крупного пакета в поисковике или другим способом. Сбербанк позднее сообщил, что не делал предложения о покупке акций «Яндекса», сооснователь и крупнейший акционер «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что не продает свой пакет и не отходит от управления компанией. Это не исключает других способов, которыми Сбербанк может если не получить контроль над «Яндексом», то заметно усилить свое влияние на эту компанию.
Инвесторы крайне негативно отреагировали на новости о возможном госконтроле над «Яндексом» – за два дня поисковик потерял 24% стоимости на NASDAQ и Московской бирже, его капитализация снизилась с $11,8 млрд до $9 млрд. Заявления Сбербанка и Воложа мало помогли ситуации – котировки выросли на минимальные 1,02%.
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