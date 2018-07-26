«Яндекс» увеличил чистую прибыль на 857%

Большую часть выручки «Яндекс» получает от продажи рекламы в поиске Максим Стулов / Ведомости

Какие раритеты можно увидеть в музее «Яндекса»

Во II квартале 2018 г. чистая прибыль «Яндекса» показала взрывной рост, увеличившись сразу на 857% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 33,3 млрд руб. Такой рост компания объясняет прежде всего тем, что перестала учитывать в консолидированной отчетности «Яндекс.Маркет» – эффект составил 28 млрд руб.

Выручка «Яндекса» выросла на 34% до 29,7 млрд руб., а за вычетом вознаграждения партнерам – до 24,9 млрд руб., EBITDA увеличилась на 23% до 8,8 млрд руб., говорится в отчете компании. Рентабельность по чистой прибыли составила 112,3%.

27 апреля «Яндекс» и Сбербанк объявили о создании СП на базе «Яндекс.Маркета». «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», – говорил тогда президент Сбербанка Герман Греф.

О намерении создать совместное предприятие в онлайн-коммерции Сбербанк и «Яндекс» сообщили в августе 2017 г. Сбербанк выкупил вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» за 30 млрд руб. Банк, как говорил его представитель, еще в апреле перечислил средства и получил акции. В итоге у каждого из участников сделки по 45% совместного предприятия. Еще 10%, т. е. по 5% от каждой из сторон, переданы в опционный фонд для команды «Яндекс.Маркета». Предприятие, как и тогда, оценивается в 60 млрд руб., сообщили компании.

В финансовой отчетности за II квартал «Яндекс» перестал консолидировать показатели «Яндекс.Маркета». Пока компания предоставила инвесторам два варианта отчета: с отражением доли своего участия в финансовых результатах «Яндекс.Маркета» и без. Без учета показателей «Яндекс.Маркета» за 2017 и 2018 гг. во II квартале 2018 г. выручка компании выросла на 39% до 29,4 млрд руб. Чистая прибыль без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 67% до 5,3 млрд руб.

Большую часть выручки «Яндекс» получает от продажи рекламы в поиске. На российском рекламном рынке во II квартале доля компании составила 56,2%, год назад было 54,3%, в I квартале – 56,5%, приводит компания данные собственного сервиса «Яндекс.радар».

В 2015 г. «Яндекс» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на производителей смартфонов, работающих на операционной системе Android (принадлежит Google). Те отказались предустанавливать поисковик «Яндекса». ФАС согласилась, что Google таким образом нарушает закон о конкуренции. В прошлом году американская компания подписала мировое соглашение с ФАС, а летом 2017 г. «Яндекс» договорился с производителями смартфонов о предустановке своей поисковой системы в альтернативные мобильные браузеры, среди них Samsung Internet, Xiaomi и UC Browser. Но компании существенно удалось нарастить долю в поиске и на устройствах на базе Android.

Во II квартале доля «Яндекса» в поиске на мобильных выросла до 47,8%, что на 9,6 процентного пункта больше, чем было год назад. В I квартале показатель составлял 46,3%, отчитывалась компания.

В структуре общей выручки во II квартале доля доходов от продажи рекламы (контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса» и на сайтах рекламной сети «Яндекса») составила 83%. Нерекламные доходы у компании постепенно растут, указывает «Яндекс», в основном за счет роста доходов «Яндекс.Такси». Продажа рекламы увеличилась на 17%, говорится в отчете. Без учета выручки «Яндекс.Маркета» рост составил 21%.

Выручка «Яндекс.Такси» выросла на 426% до 4 млрд руб. во II квартале 2018 г., доходы медиасервисов «Яндекса» («КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма») – на 57% до 395 млн руб., а от сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Работа») – удвоились и составили 915 млн руб., говорится в отчете компании.