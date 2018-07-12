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Статья опубликована в № 4607 от 12.07.2018 под заголовком: Вещь недели: Умная колонка «Яндекса»

Умная колонка «Яндекса»: новая игрушка для пользователя, новая реальность для бизнеса

«Яндекс.Станция» изменит практики общения с техникой
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«Яндекс» начал продажи своего первого гаджета – умной колонки «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником Алисой. Умеет это устройство пока относительно немного, но все равно общение с ним (по крайней мере на первых порах) увлекательно. Ничего не нажимая и почти не повышая голоса, можно искать и включать музыку и фильмы. Можно попросить «Алису» зачитать последние новости, прогноз погоды, узнать адреса ближайших магазинов и ресторанов. Правда, заказывать пиццу или билеты на концерт колонка пока не умеет, но очевидно, что это вопрос недалекого будущего: может же заказывать товары на Amazon его фирменная колонка Echo.

В целом у «Яндекса» получилась интересная и оригинальная электронная игрушка, что в наше время редкость. В 1970–2000-х гг. на рынке один за другим появлялись новые музыкальные плейеры, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, игровые приставки, видеомагнитофоны и DVD-плейеры – и еще много чего. Пожалуй, это было самое яркое время в истории домашней и портативной электроники. Но сейчас все это слилось, по сути, в одном устройстве – смартфоне. А смартфоны радикально не меняются уже лет 10. Так что умные колонки – хороший способ разбавить функциональное, но однообразное трио смартфон – компьютер – телевизор.

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Комментарии  ()
Funky_Monk
13:45 12.07.2018
"...на практике последствия распространения умных колонок для бизнеса могут оказаться серьезнее, чем для простого обывателя." Например, распространение умных колонок радикально может поменять модель использования функции поиска. Как выдавать через колонку множество ответов со ссылками по голосовому запросу? И кому вообще будет нужно такое количество ответов?
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