Умная колонка «Яндекса»: новая игрушка для пользователя, новая реальность для бизнеса

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Умная колонка «Яндекса» – вещь недели Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» начал продажи своего первого гаджета – умной колонки «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником Алисой. Умеет это устройство пока относительно немного, но все равно общение с ним (по крайней мере на первых порах) увлекательно. Ничего не нажимая и почти не повышая голоса, можно искать и включать музыку и фильмы. Можно попросить «Алису» зачитать последние новости, прогноз погоды, узнать адреса ближайших магазинов и ресторанов. Правда, заказывать пиццу или билеты на концерт колонка пока не умеет, но очевидно, что это вопрос недалекого будущего: может же заказывать товары на Amazon его фирменная колонка Echo.

В целом у «Яндекса» получилась интересная и оригинальная электронная игрушка, что в наше время редкость. В 1970–2000-х гг. на рынке один за другим появлялись новые музыкальные плейеры, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, игровые приставки, видеомагнитофоны и DVD-плейеры – и еще много чего. Пожалуй, это было самое яркое время в истории домашней и портативной электроники. Но сейчас все это слилось, по сути, в одном устройстве – смартфоне. А смартфоны радикально не меняются уже лет 10. Так что умные колонки – хороший способ разбавить функциональное, но однообразное трио смартфон – компьютер – телевизор.