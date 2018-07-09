Что умеет умная колонка «Яндекса»

«Яндекс» собирается выдавать не больше двух колонок в одни руки Яндекс

10 июля в продажу поступает умная колонка «Яндекс.Станция» – ее можно будет купить в магазине «Яндекса» за 9990 руб. Это первый гаджет, выпущенный интернет-холдингом. Спрос уже есть, и «Яндекс» даже собирается выдавать не больше двух колонок в одни руки, отмечает компания.

Устройства, выполняющие голосовые команды владельцев, появились на мировом рынке в 2014 г. Тогда Amazon начал продажи колонки Echo с голосовым помощником Аlexa. Echo позволяет управлять умным домом (например, включать и выключать свет, запускать кондиционер), с него можно заказывать товары на Amazon. Умной колонке можно заказывать музыку (она скачает ее из интернета и воспроизведет), она читает владельцам сводки новостей, рассказывает о погоде и многом другом.

Кое-что из этого может и «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алиса».

Как подключить и настроить

Умная колонка мало похожа на компьютерную колонку или внешнюю колонку для прослушивания музыки со смартфона. «Станция» – довольно крупное и тяжелое устройство, включающееся в розетку. Так что место для установки рядом с телевизором корреспонденту «Ведомостей» пришлось поискать. К телевизору «Станция» подключается HDMI-кабелем («Алису» можно попросить показать фильм из «Амедиатеки» или с ivi.ru – и, немного подумав, она включит его на телевизоре). Правда, входящий в комплект HDMI-кабель коротковат: пришлось воспользоваться своим.

Сверху у колонки две кнопки: активации голосового помощника и отключения микрофонов «Станции»: в ожидании команд колонка умеет слушать происходящее в помещении, и с помощью кнопки эту функцию можно отключить. Там же находится регулятор громкости.

Перед тем как включить колонку, нужно скачать на смартфон приложение «Яндекс». Оно нужно для сопряжения колонки с WiFi-сетью, а также для управления подписками на поддерживаемых колонкой контент-сервисах (помимо «Яндекс.Музыки» это те же «Амедиатека» и ivi.ru). На этом настройка, собственно, заканчивается – «Алиса» просит ненадолго поднести смартфон к станции, загружает обновление и через несколько минут начинает работать.

Звучит колонка от «Яндекса» вполне пристойно. «Алиса» разговаривает разборчиво, вполне живым голосом. В колонке ничего не скрежещет и не дребезжит – музыка тоже воспроизводится нормально. «Алису» можно попросить приглушить или усилить звук.

Однако «Алиса» в колонке несколько глуховата. Если не повышать голоса, отдавать команды устройству и задавать ему вопросы лучше с расстояния около полутора метров.

Как это работает

Начав общение, «Алиса» сразу включила музыку. С заказом и прослушиванием треков с «Яндекс.Музыки» проблем нет – с творчеством старых рокеров и Владимира Высоцкого система знакома.

С фильмами сложнее. Чтобы добраться до них, сначала пришлось завести аккаунты на «Амедиатеке» и ivi.ru, привязать к ним банковскую карту, ввести данные об аккаунтах в приложение «Яндекс.Станции». Однако на просьбы включить «Амедиатеку» и ivi.ru голосовой помощник не реагирует. Поиск конкретных фильмов удался лучше. Но заставить «Алису» их воспроизводить непросто. Иногда она делает это моментально, иногда задает массу лишних вопросов. В итоге подключиться к фильмотеке ivi.ru удалось, но прописать аккаунт «Амедиатеки» в мобильном приложении не вышло.

Чего не умеет «Яндекс.Станция»

«Яндекс.Станция» пока что чисто мультимедийный девайс. Никакими бытовыми приборами с него управлять нельзя. Просьбы заказать пиццу или суши «Алиса» не воспринимает вообще – предлагает в ответ поставить музыку на паузу. Но голосовой помощник довольно бодро отвечает на вопросы о том, какая погода в Москве, предупреждает о пробках на дорогах и зачитывает новости из ленты «Яндекса».

На вопрос «Где я?» колонка тут же выдала правильный адрес с точностью до дома. «Алиса» довольно точно находит ближайшие магазины, рестораны, парикмахерские. Но если спросить у «Алисы» телефон магазина или меню ресторана, ответить ей будет нечего. Робот не умеет открывать сайты и приложения, в чем сам честно признается. И этого очень не хватает. Логично было бы, если бы подключенное к телевизору устройство в ответ на запрос выводило бы на экран хотя бы сайты искомых заведений. Тем более что «Яндекс» их наверняка может найти без особого труда.

Колонка не позволяет смотреть телепрограммы, поскольку не умеет открывать сайты телеканалов. «У меня нет телевизора», – ответила «Алиса» на вопрос о том, когда ее научат показывать телеканалы.

Пока «Яндекс.Станция» и «Алиса» умеют немного. Для тех, кто хочет получить полноценный развлекательный центр квартиры, управляемый голосом, колонка явно сыровата. Но поговорить с ней о погоде, пробках и послушать пересказанные «Алисой» новости вполне возможно.