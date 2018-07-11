Умная колонка «Яндекса» будет охранять дом

Статья опубликована в № 4606 от 11.07.2018 под заголовком: «Яндекс» встает на охрану

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Поисковик «Яндекс» нашел себе новый рынок Валерий Шарифулин / ТАСС

Обладатели умной колонки «Яндекс.Станция» вскоре смогут управлять голосом домашней охранной сигнализацией «Гольфстрим», следует из уведомления в мобильном приложении «Яндекса» (служит для интеграции колонки с другими устройствами). Компания «Гольфстрим охранные системы» указана в списке партнеров проекта «Яндекс.Станция» вместе с онлайн-кинотеатрами Amediateka и ivi. Срок запуска совместного проекта «Гольфстрима» и «Яндекса» там не указан.

Поисковик показал свою первую голосовую колонку в мае, а 10 июля начал ее продавать за 9990 руб. «Яндекс.Станция» работает на голосовом помощнике «Алиса» и пока умеет искать и запускать треки на «Яндекс.Музыке», фильмы и сериалы на «Амедиатеке» и ivi.ru, читать новости из ленты «Яндекса», искать ближайшие рестораны, кинотеатры и другие объекты. Представитель «Яндекса» подтвердил сотрудничество с «Гольфстримом», но за деталями предложил обратиться к партнеру.