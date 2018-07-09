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«Яндекс» ограничил продажу своего первого гаджета

«Яндекс» на первом этапе ограничит продажу умной колонки «Яндекс.Станция» на базе голосового помощника Алиса двумя устройствами в одни руки, сообщает компания.

«Спрос на "Яндекс.Станцию" очень высок: только в первые часы после анонса нам поступило свыше 20 000 заявок, – рассказал директор "Яндекса" по экспериментальным продуктам Константин Круглов. – Чтобы новинка досталась как можно большему количеству желающих, мы ввели ограничение: максимум два устройства в одни руки».

Первая партия устройств поступит в московский магазин и музей «Яндекса». Продажи стартуют 10 июля в момент открытия магазина. Когда устройство можно будет заказать по интернету, компания не уточняет. Стоимость колонки не уточняется, но ранее сообщалось, что она составит 9990 руб.

«Яндекс.Станция» – первое устройство, разработанное командой «Яндекса». Подключенная к интернету колонка умеет распознавать голосовые команды пользователя и выполнять их – например, найти в сети и воспроизвести нужный музыкальный трек или текст. К голосовому помощнику Алисе можно обращаться с поручениями – например, попросить ее завести будильник или рассказать сказку на ночь.

Первым умную колонку под названием Echo выпустил Amazon в 2014 г., она пользуется системой распознавания голоса Alexa и может управлять другими устройствами: включать видео, находить и воспроизводить музыкальные треки – и не только в Amazon Music. Затем умные колонки выпустили компании Apple, Google и др.

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