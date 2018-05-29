Технологии / ИТ-бизнес

«Яндекс» представил умную колонку

Это первое устройство, разработанное компанией
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Основатель «Яндекса» Аркадий Волож на конференции Yet another Conference представил первое разработанное компанией устройство. Это «Яндекс. Станция» - умная колонка и голосовой помощник.

Об особенностях устройства рассказал генеральный конструктор «станции» Константин Круглов. По его словам, колонка умеет распознавать звук, включать музыку, подключаться к телевизору и выполнять команды пользователя. «Мощности станции должно хватить для того, чтобы устроить дискотеку у вас в доме», - говорит Круглов.

По его словам, станция оснащена системой обесточивания микрофонов, благодаря которой она не «слышит» пользователей, если те этого не хотят. Также в устройство встроена система Yandex io, которая способна распознавать звук даже в шумном помещении.

Стоимость колонки, по словам Круглова, составит 9990 руб. Первые «Яндекс.Станции» можно будет купить летом, говорит он. Покупатели получат на полгода бесплатный доступ к «Яндекс.Подписке», которая позволяет пользоваться некоторыми сервисами «Яндекса».

Ранее «Яндекс» запустил голосового помощника Алису. О том, что компания разрабатывает еще и умную колонку, «Ведомости» писали прошлым летом. Представитель «Яндекса» тогда сообщил, что прототип такого устройства под рабочим названием Аrtificial Intelligence speaker уже существует. Компания, по его словам, экспериментирует и с устройствами с голосовым интерфейсом. «Мы уверены, что за голосовым интерфейсом будущее, у нас наработаны необходимые технологии: распознавание и синтез речи, продвинутые диалоговые системы, искусственный интеллект», – говорил представитель «Яндекса».

Первой умную колонку под названием Echo выпустил Amazon в 2014 г., она пользуется системой распознавания голоса Alexa и может управлять другими устройствами: включать видео, находить и воспроизводить музыкальные треки – и не только в Amazon Music. В 2016 г. Amazon представил уменьшенную колонку – размером с шайбу. В 2016 г. появилась Google Home – колонка тоже распознает голос и способна управлять другими устройствами, в том числе медиаплеерами. У Apple умная колонка с аналогичными функциями называется Home Pod, над разработкой таких устройств работают китайские Baidu и Tencent, через месяц выпустит умное устройство и китайский холдинг Alibaba.

По данным Strategy Analytics, в IV квартале 2016 г. мировые продажи умных колонок выросли на 600% и достигли 4,2 млн шт. Пока безусловный лидер – Amazon: 88% рынка, у Google – 10%. Помимо продажи устройств Amazon к 2020 г. будет дополнительно зарабатывать $5 млрд – пользователям станет удобно голосом делать покупки на сайте, пишет RBC Capital Markets, а еще выручка поступит от приложений сторонних разработчиков, проданных через Alexa. 17% покупателей Amazon уже используют голосовой поиск для покупок.

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