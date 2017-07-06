Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: «Яндекс» будет играть и слушать
«Яндекс» разрабатывает колонку – голосового помощника
Это будет аналогом Amazon Echo и Google Home, которые пока не распознают русскую речь
- Екатерина Брызгалова,
- Анастасия Голицына
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Российскому поисковику важно не допустить, чтобы русскоязычную аудиторию забрали иностранные устройства
Евгений Курсков / ТАСС
Собственное аудиоустройство (см. врез) разрабатывает «Яндекс», рассказали «Ведомостям» сотрудник крупной медиакомпании и два сотрудника крупных звукозаписывающих лейблов. Один из них знает это от сотрудников «Яндекса».
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