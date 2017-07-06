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Статья опубликована в № 4357 от 06.07.2017 под заголовком: «Яндекс» будет играть и слушать

«Яндекс» разрабатывает колонку – голосового помощника

Это будет аналогом Amazon Echo и Google Home, которые пока не распознают русскую речь
  • Екатерина Брызгалова,
  • Анастасия Голицына
  • / Ведомости

Собственное аудиоустройство (см. врез) разрабатывает «Яндекс», рассказали «Ведомостям» сотрудник крупной медиакомпании и два сотрудника крупных звукозаписывающих лейблов. Один из них знает это от сотрудников «Яндекса».

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