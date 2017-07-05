Samsung Electronics разрабатывает колонку с голосовым управлением на основе Bixby Krisztian Bocsi / Bloomberg

Сроки выхода колонки с поддержкой английского языка пока не определены, хотя этот проект, получивший кодовое название Vega, стартовал больше года назад.

Выпуску колонки препятствует задержка выхода англоязычной версии Bixby, способной управлять мультимедийными устройствами, подобно тому как система Alexa управляет колонками Echo. Между тем, выпуская в апреле свой флагманский смартфон Galaxy S8, Samsung называл голосовые функции Bixby одним из главных преимуществ этой модели. Ожидалось, что англоязычная версия Bixby появится весной, но теперь Samsung признает, что этого можно ожидать лишь во второй половине июля. Представители Samsung заявляют, что компания не комментирует слухи и домыслы.

Vega не первый проект Samsung в области мультимедийных устройств. Весной 2015 г. компания планировала представить на выставке Mobile World Congress свою систему Hive, но потом этот проект был свернут из-за несовершенства функции распознавания речи. Информированные источники не исключают, что такая же судьба может постигнуть и Vega, но добавляют, что такое развитие событий маловероятно.

Когда новое устройство Samsung появится в продаже, ему придется конкурировать с продуктами таких компаний, как Amazon, Alphabet и Microsoft. Интеллектуальные мультимедийные устройства сейчас все чаще устанавливаются в подключенных к интернету жилых домах, автомобилях и офисах и выполняют различные задачи по управлению электроникой – например, включают освещение, настраивают климатические установки.

В Кремниевой долине колонки с голосовым управлением пока больше ассоциируются с большими данными, чем с большими доходами. На таких устройствах отрабатываются технологии искусственного интеллекта с возможностью распознавания речи. Виртуальные помощники вроде Amazon Alexa, Apple Siri и Bixby становятся все совершеннее по мере их практического использования. По словам специалистов, «программы учатся на ошибках».

По оценке eMarketer, более 70% рынка динамиков с голосовым управлением сейчас приходится на устройство Echo производства Amazon, еще 24% – на Google Home производства Alphabet. Число жителей США, хотя бы раз в месяц пользующихся такими устройствами, в этом году удвоится и достигнет 36 млн.

Осенью Microsoft собирается выпустить динамик Invoke, позволяющий в числе прочего инициировать телефонные звонки, а в декабре Apple намерена представить свое интеллектуальное устройство HomePod. План выпуска сопоставимого продукта есть и у Alibaba Group. Устройство Invoke оснащено цифровым помощником Cortana, разработанным в сотрудничестве с компанией Harman International Industries еще до того, как в марте эту компанию купил за $8 млрд Samsung.

В Южной Корее система Bixby уже доступна потребителям, версия для США пока тестируется в пилотном режиме с участием нескольких десятков тысяч пользователей. Samsung рассчитывает, что этот продукт может серьезно изменить расстановку сил на рынке интеллектуальных систем. Для вызова Bixby на корпусе Galaxy S8 предусмотрена специальная кнопка, аналогичная функция может появиться и в ряде других продуктов, включая бытовую электронику и автомобили.

Перевел Александр Силонов