Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Apple запоет по-новому
Apple представила конкурента Amazon Echo
Звучание аудиосистемы HomePod со встроенным помощником Siri будет лучше, но и цена вдвое выше
- Александр Силонов
- / Для Ведомостей
Ожидается, что качество звучания HomePod будет заметно выше, чем у конкурирующих устройств вроде Echo
Marcio Jose Sanchez / AP
В понедельник корпорация Apple представила на очередной конференции для разработчиков WWCD в Сан-Хосе свою новую аудиосистему HomePod, оснащенную функцией искусственного интеллекта на базе технологии Siri.
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