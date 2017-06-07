Персональные технологии
Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Apple запоет по-новому

Apple представила конкурента Amazon Echo

Звучание аудиосистемы HomePod со встроенным помощником Siri будет лучше, но и цена вдвое выше

В понедельник корпорация Apple представила на очередной конференции для разработчиков WWCD в Сан-Хосе свою новую аудиосистему HomePod, оснащенную функцией искусственного интеллекта на базе технологии Siri.

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