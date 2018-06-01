Какие глубокие изменения на рынке связи вызовет появление умной колонки «Яндекса»

Хоронить телеком-компании стало моветоном еще несколько лет назад, когда все поголовно предсказывали, что бум мессенджеров лишит операторов доходов. Статистика показывает, что отчасти это и произошло. Например, у Veon (бренд Вымпелком) количество минут разговоров на человека в месяц падает уже третий квартал подряд. Если операторы не начнут бороться с сетевым нейтралитетом (которого по факту в России и нет) и не дадут преференций в трафике для колонки «Яндекса», то через несколько лет, когда в Россию массово придут колонки Amazon, Apple, Alibaba и Google, телеком-компании лишатся возможности заработать на пользовательском трафике. Как именно?

Последние несколько лет интернет-компании всячески стараются проникнуть в ваш дом. Простой пример: в США повсеместно стали использовать кнопки для заказа товаров на Amazon. Висит такая кнопка с логотипом Tide на стиральной машине — нажал ее, и к следующему заказу добавилась пачка порошка. Три года назад это была еще гиковская штука, сегодня такие кнопки настойчиво предлагаются вместе с каждой пачкой порошка. Причем не обязательно для порошка — для детского питания, памперсов, да любого товара, который заказывают регулярно. Умные колонки из той же серии: так интернет-компании хотят замкнуть общение пользователя с внешним миром на себя.

По прогнозам аналитиков, в 2021-2022 гг. подобные умные колонки и гаджеты для дома будут почти у всех. Во всяком случае в Штатах. А затем неминуемо это случится и в России. Уже сейчас, по данным Statista, колонки Amazon Echo, Google Home и похожее по функционалу Apple Siri поглотили около 126 млн американских домов. В начале этого года Исследовательский центр Consumer Intelligence Research Partners насчитал 14 млн проданных устройств и 31 млн колонок Amazon Echo. К 2020 г. Gartner прогнозирует использование умных устройств 75% американских домохозяйств.

И вот тогда операторам придется туго. Почему? Сделать покупки — через колонку, почитать новости — через колонку, погуглить — через колонку. Почти любой выход в интернет будет происходить через колонку. И пользователю будет совершенно все равно, как именно она подключена к интернету. А что Amazon или Google? Они придут к условному Ростелеком и скажут: «Знаешь, у меня есть миллион пользователей в Москве, и я хочу другой тариф. Не согласен? Тогда я пойду к конкурентам, они вроде уже согласились». Интернет-компании даже заплатят денег, чтобы к их клиенту пришел сотрудник и переткнул провод. Они даже подарят двойную скорость.

Можно возразить — ведь операторы смогут зарабатывать на анализе больших данных и дополнительных сервисах! Вряд ли. Все, что будут видеть операторы, это шифрованный трафик от умной колонки Amazon до его же облачного сервиса. И никакую аналитику на таком трафике построить будет невозможно. Например, Google в некоторых странах продает собственные роутеры. Зачем им это? Весь трафик в этом случае идет через Google, даже если ты заходишь на другой сайт. Они банально следят за пользователем и при этом шифруют его трафик. В итоге интернет-компании зарабатывают на пользователе, потому что предлагают ему рекламу ровно того, чего он хочет. А операторы не получают ничего.

Что делать операторам? Кричать на каждом углу, что они против сетевого нейтралитета — когда они предоставляют доступ к любым сайтам или приложениям с одинаковой скоростью. Я очень удивляюсь, когда Медиа коммуникационный союз, куда входит четверка операторов, выступает за нейтралитет. Операторам наоборот нужно договариваться с тем же «Яндексом», вкладываться в продвижение колонки и придумывать для нее выгодные условия — например, приоритет в трафике. Взамен от «Яндекса» можно получить часть рекламных доходов. И вот когда придет Amazon, Google, Apple или Alibaba, то у них уже не получится продавить операторов на выгодный тариф, а придется проситься в канал продаж и делиться доходами.

Позиция интернет-лобби в поддержку сетевого нейтралитета, когда операторы не должны лезть в свою трубу и регулировать трафик, понятна. Бизнес интернет-компаний напрямую зависит от скорости доступа: кто, например, будет смотреть видео, которое постоянно подтормаживает. Но со стороны операторов такая позиция непонятна — это же их труба! Они же кучу денег вкладывают ежегодно в расширение своих каналов. Посмотрите статистику операторов: объем звонков не растет или растет мизерными темпами последние пару лет. Вместо смс все стали пользоваться мессенджерами. Изменилась культура общения. Зато объем трафика растет безумными темпами. И вот с этим трафиком операторам нужно научиться работать, причем как можно скорее, пока интернет-компании не успели его зашифровать.

Оператор знает о пользователе едва ли не больше, чем тот же «Яндекс». Но какие у него есть каналы связи? Позвонить или прислать смс. Но это мертвые каналы, там нет конверсии. Некоторые операторы начинают показывать рекламу на весь экран перед открытием сайта. Но можно пойти еще дальше. Нет ничего технически сложного в том, чтобы заблокировать пользователю всю видеорекламу. Конечно, с согласия пользователя. На самом деле пользователь будет только рад — заплатил 1 рубль в день и наслаждаешься. Скорость доступа в таком случае возрастает до 50%, объем потребляемого трафика снизится как минимум на треть. А что дальше? А дальше можно вести переговоры с интернет-компаниями о нормативах для рекламы, о доле в рекламных доходах и прочее.

Кто-то посчитает, что это выглядит как шантаж. Когда сторонняя компания AdBlock так делает, то это шантаж. Но почему это шантаж, когда так поступает владелец «трубы», который вкладывает миллиарды долларов в ее развитие? В нашем телекоме очень много инноваций. Например, сеть любого мобильного оператора РФ намного технологичнее сети ближневосточного, залитого нефтью оператора. Но даже наши операторы запаздывают, у них другие проблемы. Кто-то делает все, чтобы удержать ARPU на высоком уровне, потому что так хотят акционеры. Кто-то пытается внедрить 5G. Кто-то думает, как пережить Чемпионат мира по футболу или расширить покрытие интернета по стране. Но если блокировка рекламы появится только после 2020 г., то будет уже поздно. Когда в переговорах с интернет-компаниями оператор припугнет тем, что вырежет рекламу, то Amazon или Alibaba лишь усмехнутся в ответ: «Вырезай из нашего зашифрованного трафика все, что хочешь».