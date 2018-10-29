«Билайн» заменил бухгалтеров роботом

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Евгений Разумный / Ведомости

Проверкой и учетом кассовых операций в 3300 салонах связи «Вымпелкома» будет заниматься робот RobBee, сообщил оператор. Роботизированная система работает по технологии RPA (robotic process automation) на платформе Blue Prism. Это первый такой робот, внедренный «Вымпелкомом», утверждает представитель оператора Анна Айбашева. По ее словам, робот, в частности, проверяет поступление денег из салонов в банк, выявляет недостачи, проверяет поступления платежей по банковским картам, находит ошибки, сверяет данные для налоговой инспекции.

Робот проверяет документацию, которую раньше вручную сверял 101 сотрудник «Вымпелкома», отмечает Айбашева. Эти люди продолжают работать в компании, но теперь решают другие задачи. По ее словам, система позволила отказаться от ручной проверки более 90% бумажных платежных документов, проходящих через бухгалтерию «Вымпелкома», скорость ее работы выросла на 30%. Инвестиции в проект Айбашева не раскрывает. Она рассчитывает, что за первый год работы системы расходы «Вымпелкома» на контроль кассовых операций сократятся на 36 млн руб., а внедрение системы окупится за семь месяцев.