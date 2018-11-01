Тема дня: Санкции России против Украины
Россия ввела санкции против сотен граждан и компаний Украины
9 материалов по теме
Россия ввела санкции против сотен граждан и компаний Украины 11:04В списке 322 человека и 68 компаний
Украинские компании, бизнесмены и чиновники, попавшие под санкции России. Полный список 11:40
Песков объяснил, почему Порошенко не попал в санкционный список 13:05
Порошенко прокомментировал попадание своего сына под российские санкции 17:15
«Страны все больше закрываются друг от друга». Эксперты о санкциях России против Украины 15:55
Все материалы по теме
Технологии / Медиа

Как правообладатели и поисковики будут бороться с пиратством в интернете

Полный текст меморандума, подписанного крупнейшими российскими медиакомпаниями и онлайн-сервисами
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

МЕМОРАНДУМ  О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Настоящий Меморандум (далее «Меморандум») заключен в городе Москве 1 ноября 2018 года в целях:

— активного сотрудничества организаций — обладателей исключительных прав и (или) их лицензиатов, а также некоммерческих организаций, членами которых являются правообладатели и (или) обладатели лицензий на аудиовизуальные произведения (далее совместно именуемых «Правообладатели»), операторов поисковых систем, владельцев интернет– ресурсов, на которых предоставляется возможность для размещения видеоматериалов другими лицами – пользователями сети «Интернет» (видео- хостингов), для содействия развитию легитимной интернет-среды, где создаются условия, препятствующие нарушению исключительных прав,

— подтверждения взаимного понимания необходимости обеспечения соблюдения авторских и смежных прав на аудиовизуальные произведения в сети «Интернет» и создания условий для прекращения их нарушения.

Для реализации указанных целей,  (А) Правообладатели — Ассоциация по стимулированию оборота легального контента в сети Интернет «Интернет-видео», Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Акционерное общество «Газпром-Медиа Холдинг», Закрытое акционерное общество «Национальная Медиа Группа», Акционерное общество «Первый канал», Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», Общество с ограниченной ответственностью «СТС Медиа», ООО «Кинопоиск», с одной стороны,

и

(B) операторы поисковых систем и владельцы интернет–ресурсов, на которых предоставляется возможность для размещения видеоматериалов другими лицами – пользователями сети «Интернет» (видео-хостингов), — ООО «Яндекс», ООО «Рамблер Интернет Холдинг», ООО «Руформ», ООО «ВКонтакте», ООО «Мэйл.Ру» (далее совместно «Администраторы Интернет- сервисов»), с другой стороны,

(далее совместно «Стороны»), настоящим договорились о нижеследующем:

1. Администраторы Интернет-сервисов разместят на своих интернет- ресурсах в открытом доступе на главной странице или с возможностью прямого перехода с неё информацию, пропагандирующую уважение интеллектуальных прав и призывающую пользователей к отказу от незаконного использования объектов интеллектуальных прав.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике