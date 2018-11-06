«Мегафон» потребовал у Hewlett-Packard около $200 млн компенсации

«Мегафон» требует у HPE компенсировать причиненный ущерб Наталья Шарапова / Ведомости

«Мегафон» подал иск против Hewlett-Packard Enterprise (HPE), чтобы возместить ущерб за сбои в разработанной компанией IT-системе, пишет Reuters. Представитель «Мегафона» подтвердил факт подачи иска, он также зафиксирован в базе американского правосудия PACER, убедились «Ведомости».

«Мегафон» пережил несколько сбоев в 2016 и 2017 гг., включая самую масштабную аварию в мае прошлого года. Тогда более чем на семь часов остались без связи абоненты в Москве и Поволжье, напоминает Reuters. Оператор называл причиной сбоев проблемы с софтом HPE. «Мегафон» заключил контракт с российским подразделением HPE в 2013 г., пишет Reuters со ссылкой на текст иска. По контракту HPE внедряла в сети «Мегафона» новую систему UDR (User Data Repository) – хранилище с технической информацией об абонентах и доступных каждому из них услугах.

23 октября «Мегафон» обратился с иском в суд северного округа штата Калифорния. Он требует у HPE компенсировать причиненный ущерб в семикратном размере: ущерб мобильный оператор оценивает в $28 млн, т. е. с HPE он требует $196 млн, а также другие компенсации, размер которых определит суд. Все требования «Мегафона» к HPE указаны в поданном иске, размер взыскания будет определен судом, поэтому называть конкретные суммы пока преждевременно, заявил представитель оператора. До подачи иска «Мегафон» вел переговоры с HPE, но пока конкретные договоренности об урегулировании ситуации не достигнуты, указал он. По словам представителя, «Мегафон» готов заключить мировое соглашение на любой стадии процесса в случае удовлетворения всех своих требований.

В сентябре 2017 г. оператор объявил тендер на покупку новой UDR, указало Reuters со ссылкой на сайт «Мегафона». По словам двух источников издания, стоимость новой системы оператор оценил в $32,7 млн. Представитель «Мегафона» отказался это комментировать. Представитель HRE сказал, что не будет комментировать «текущие юридические вопросы».