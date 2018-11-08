Директором Фонда кино стал Вячеслав Тельнов

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Директором государственного Фонда кино назначен Вячеслав Тельнов, сообщила пресс-служба правительства. Тельнов последние месяцы возглавлял Госфильмофонд, а до этого многие годы работал директором департамента кинематографии Министерства культуры. Сам Тельнов неделю назад говорил «Ведомостям», что никто с ним не обсуждал возможное руководство фондом. Кроме того, до этого Минкульт вносил в правительство совсем другую кандидатуру на этот пост — директора Музея кино Ларису Солоницыну.

Исполняющим обязанности генерального директора Госфильмофонда назначен первый заместитель генерального директора Госфильмофонда Сергей Алексеев, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Госфильмофонда.

Государство ежегодно выделяет миллиарды рублей на поддержку российских кинопродюсеров. Минкульт самостоятельно финансирует дебютное, авторское, детское и документальное кино, а Фонд кино – фильмы для массовой аудитории. Подавляющее большинство отечественных фильмов, вышедших в широкий прокат, частично профинансированы фондом.

В нынешнем году фонд распределит между продюсерами 3 млрд руб. бюджетных денег и больше 1 млрд руб. собственных средств, еще 850 млн руб. будут распределены между кинотеатрами. В среднем в год создание всех отечественных премьер обходится примерно в 10 млрд руб., указывал фонд, так что его доля в финансировании российского кино довольно велика, а руководитель фонда — один из самых влиятельных людей в киноиндустрии.

Недавно правительство приняло новый устав Фонда кино, который позволил Министерству культуры получить больше контроля над этой организацией. До сих пор правительство назначало попечительский совет фонда, а тот в свою очередь — исполнительного директора этой организации. По новому уставу и совет фонда, и директор назначаются правительством напрямую, но по рекомендации Минкульта. Министр культуры Владимир Мединский убедил правительство не переназначать директором фонда Антона Малышева, с которым у него личный конфликт. Малышев управлял фондом с 2013 г.