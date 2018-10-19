Руководитель Фонда кино уволился после изменения устава организации

Антон Малышев (на фото) управлял Фондом кино с 2013 г. Андрей Гордеев / Ведомости

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев написал в Facebook, что сегодня покинул эту должность. Кто назначен вместо него, неизвестно. Представители Фонда кино и Минкультуры не ответили на звонки «Ведомостей».

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении полномочий Малышева, подтвердил «Ведомостям» источник в правительстве. Вышло ли распоряжение о назначении нового директора, собеседник «Ведомостей» не знает. Другой источник, знакомый с ситуацией, говорит, что новый директор пока не назначен.

За последние годы была налажена работа системы электронного учета кинобилетов, доля российского кино достигла немыслимых 30%, в малых городах открыты сотни кинозалов, написал в своем посте Малышев. «Главное, нам вместе удалось изменить отношение зрителя к русскому кино», — уверен он.

Малышев управлял фондом с 2013 г. Ранее правительство утвердило новый устав фонда, по которому теперь директор этой организации назначается правительством по представлению Минкульта. На этих изменениях настоял министр культуры Владимир Мединский, который таким образом рассчитывает получить больше контроля над фондом. У Малышева и Мединского личный конфликт.

Фонд кино софинансирует подавляющее число российских картин, которые выходят в кинотеатрах в последние годы.

На место Малышева министр рекомендовал действующего директора Музея кино Ларису Солоницыну. Солоницына – профессиональный киновед, главный редактор газеты Союза кинематографистов. Она управляет Музеем кино с 2014 г. У нее нет опыта в продюсировании и производстве массового коммерческого кино, которым занимается Фонд кино.