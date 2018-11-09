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Мединский назвал условие для увеличения финансирования Фонда кино

Министерство ждет, что фонд после смены руководства станет еще эффективнее
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Министерство культуры может повысить финансирование Фонда кино с 2020 г., если тот продемонстрирует эффективность своей работы, об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский на встрече с сотрудниками фонда, где он представил им нового исполнительного директора.

«Сейчас бюджеты делятся между Минкультуры и Фондом кино примерно 50 на 50. 2019 год будет переходным периодом. Если команда покажет свою эффективность, начиная с 2020 г. мы будем увеличивать финансирование Фонда кино, уменьшая соответствующее финансирование Министерства культуры в части распределения средств, – цитирует пресс-служба Минкультуры Мединского. – Поскольку мы в данном случае боремся не за бюджет, мы ратуем за эффективность и успешное развитие нашей индустрии. Мы бы хотели, чтобы основным инструментом, развивающим индустрию, был именно Фонд кино».

Ежегодно государство выделяет миллиарды рублей на поддержку российских кинопродюсеров: в нынешнем году фонд распределит между продюсерами 3 млрд руб. бюджетных денег и больше 1 млрд руб. собственных средств, еще 850 млн руб. будут распределены между кинотеатрами. При этом бюджет фонда определяет правительство, а не Министерство культуры. Каким образом Мединский намерен повысить финансирование фонда, в сообщении министерства не уточняется. Министерство культуры и фонд финансируют принципиально разные фильмы: министерство выделяет средства на помощь в производстве дебютного, авторского, детского и документального кино, а фонд – на производство фильмов для массовой аудитории.

По каким критериям Министерство культуры будет оценивать эффективность работы фонда, в сообщении также не уточняется. Прежде правительство определило главным критерием эффективности фонда долю российских фильмов в прокате. Эта доля в последние два года очень заметно выросла. Если в 2015–2016 гг. российские фильмы привлекали не больше 18% зрителей, пришедших в кинотеатры страны, то в 2017 г. – уже почти 25%, а в первой половине этого года – уже 37,5%. Подавляющую часть этой аудитории обеспечили фильмы, профинансированные Фондом кино. Сам Мединский регулярно напоминает о росте доли отечественного кино, но не уточняет, в чем тогда проблема с деятельностью Фонда кино.

В четверг исполнительным директором Фонда кино был назначен Вячеслав Тельнов. С января 2018 г. он возглавлял «Госфильмофонд», а еще шесть лет до этого он был директором департамента кинематографии Министерства культуры. Неделю назад сам Тельнов в разговоре с «Ведомостями» настаивал, что с ним никто не обсуждал его назначение в Фонд кино. Предыдущий исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, который руководил Фондом с 2013 г., ушел в отставку 19 октября. Он ушел с должности после смены устава организации, передавшего часть полномочий по управлению и контролю фонда Министерству культуры.

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