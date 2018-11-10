Технологии / Персональные технологии

Технологические гиганты готовят революцию на рынке видеоигр

Их сервисы могут заменить игровые консоли, открыв доступ к сложным играм на любом устройстве
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Microsoft и Google хотят позволить людям играть даже в самые продвинутые видеоигры с детальной графикой с помощью любых устройств, подключенных к интернету, а не только специальных консолей. Это позволило бы значительно увеличить рынок видеоигр категории ААА и изменить его так же сильно, как стриминговые сервисы Netflix и Spotify изменили кино и музыкальную индустрию. Но пока это сложно сделать технически.

Производителям видеоигр критически важно привлечь людей, которые не хотят тратить сотни долларов на игровые персональные компьютеры и такие консоли, как PlayStation 4, говорят инвесторы и аналитики. Стриминговые игровые сервисы также позволили бы людям играть где угодно и когда угодно, конкурируя за внимание потребителей с фильмами и музыкой. Стриминг предоставляет возможность добраться до новых клиентов, говорит Карим Шудри, вице-президент Microsoft, отвечающий за облачные технологии для видеоигр. У миллиардов людей есть доступ в интернет, и «мы осознаем, что не все из них купят консоль», отмечает он.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике