Технологические гиганты готовят революцию на рынке видеоигр

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Cоздать потоковые видеоигры трудно технологически Wolfgang Rattay/REUTERS

Microsoft и Google хотят позволить людям играть даже в самые продвинутые видеоигры с детальной графикой с помощью любых устройств, подключенных к интернету, а не только специальных консолей. Это позволило бы значительно увеличить рынок видеоигр категории ААА и изменить его так же сильно, как стриминговые сервисы Netflix и Spotify изменили кино и музыкальную индустрию. Но пока это сложно сделать технически.

Производителям видеоигр критически важно привлечь людей, которые не хотят тратить сотни долларов на игровые персональные компьютеры и такие консоли, как PlayStation 4, говорят инвесторы и аналитики. Стриминговые игровые сервисы также позволили бы людям играть где угодно и когда угодно, конкурируя за внимание потребителей с фильмами и музыкой. Стриминг предоставляет возможность добраться до новых клиентов, говорит Карим Шудри, вице-президент Microsoft, отвечающий за облачные технологии для видеоигр. У миллиардов людей есть доступ в интернет, и «мы осознаем, что не все из них купят консоль», отмечает он.