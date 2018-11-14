Роскомнадзор и Google провели переговоры о соблюдении поисковиком российских законов

Роскомнадзор несколько месяцев назад напоминал Google о необходимости подключиться к реестру, и напоминание результата не дало Stefan Rousseau / PA Images / TASS

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин встретился с директором департамента по взаимодействию с органами госвласти в регионе Европы, Ближнего Востока и стран Африки Google Дороном Авни, сообщило российское ведомство. Авни пообещал Субботину предоставить в корпоративный центр Google в Калифорнии предложенные Роскомнадзором механизмы урегулирования ситуации вокруг фильтрации поисковой выдачи Google от запрещенной в России информации.

В конце октября Роскомнадзор сообщил, что намерен потребовать оштрафовать Google за неисполнение российского законодательства. Поисковик должен был подключиться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России, но не сделал этого, объяснял Роскомнадзор.

В России поисковые системы обязаны исключать из выдачи навечно заблокированные сайты, а также экстремистские ресурсы, детскую порнографию, продажу наркотиков и т. д. Роскомнадзор несколько месяцев назад напоминал Google о необходимости подключиться к реестру, и напоминание результата не дало.

«В своем письме компания Google считает, что они российское законодательство выполняют. Мы считаем, что они его не выполняют, потому что компания Google не подключилась к интерфейсу, через который выгружается единый реестр запрещенной информации…», – объяснил разногласия с компанией Жаров (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что итоги переговоров ведомство сообщит суду, но встреча судебную процедуру «не отменяет».

Но Роскомнадзор не будет ждать итогов переговоров представителя Google с глобальным офисом по поводу соблюдения российских законов — служба в любом случае направит в суд документы с требованием оштрафовать поисковик, сказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. «Процесс привлечения к административной ответственности уже запущен. Протокол об административном правонарушении будет составлен 26 ноября, если к тому моменту Google исполнит требования закона, то в протоколе будет сделана соответствующая отметка, — сказал он. — С этой отметкой протокол будет направлен в суд, который и будет принимать решение о штрафе для Google». Штраф может стать первым подобным штрафом, выписанным крупной интернет-компании, говорил он. Штраф за выдачу ссылок на сайты, заблокированные по решению суда, – 3000–5000 руб. для граждан, 30 000–50 000 руб. – для должностных лиц и 500 000–700 000 руб. – для юридических лиц.

Роскомандзор не в первый раз сталкивается со сложностями при общении с Google. В 2014–2015 гг. надзорное ведомство терпеливо ждало, когда Google выполнит закон о хранении в России данных российских пользователей. Американская компания не спешила переносить серверы, и ей грозила блокировка. За день до встречи Субботина и Авни руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказывал журналистам, что служба вновь намерена также обсудить с Google вопрос локализации персональных данных в России. Однако в итоговом сообщении ведомства эта тема не упоминается.

Роскомнадзор также предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, говорится в сообщении российского ведомства. 1 ноября телевизионные холдинги, онлайн-кинотеатры и продюсеры подписали с интернет-компаниями меморандум о борьбе с пиратством. Документ обязал «Яндекс» удалять ссылки на страницы с пиратским контентом из результатов выдачи по поисковым запросам пользователей. Стороны работали над меморандумом еще в начале года: предполагалось, что он будет подписан в июне, но тот вариант документа не устроил «Яндекс». В сентябре к обсуждению документа вернулись снова: после того как Мосгорсуд начал рассматривать четыре иска телеканалов холдинга «Газпром-медиа» к поисковику и принял беспрецедентные обеспечительные меры – заблокировать поисковую выдачу по названиям четырех сериалов в «Яндекс.Видео», если ссылки на копии не будут удалены. Из-за угрозы блокировки «Яндекс» убрал все ссылки на сериалы. Рассмотрение исков по существу еще не закончено.

Google удаляет ссылки в России, в том числе, по американскому закону Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Эту схему в качестве положительного примера часто приводят российские создатели контента. Но меморандум, в отличие от DMCA, не имеет силы закона.

«Роскомнадзор высказал свою позицию в официальном заявлении. У нас нет дополнительных комментариев по этому поводу», — сказал представитель Google.