Google: поисковики не главный источник трафика для пиратов

Charles Platiau / Reuters

Поисковики не являются главным источником трафика для пиратов, пишет Google в новом отчёте по антипиратству. Крупнейшая интернет-компания в мире ссылается на исследование американской киноассоциации MPAA, по данным которой, поисковики дают пиратским сайтам лишь 19% просмотров. Более того, почти в половине поисковых запросов, которые в итоге могут выдать ссылку на нелегальные копии сериалов или музыки, уже есть название не только контента, но и конкретного пиратского сайта, указывает Google. То есть пользователи часто изначально знают пиратские сайты и могут заходить на них напрямую, через помощь поисковика.

Также Google ссылается на похожее исследование британской музыкальной индустрии, из которого следует, что поисковики не являются основой пиратского бизнеса. Google удаляет из поисковой выдачи по жалобам правообладателей сотни миллионов страниц с пиратским контентом, но отказывается убирать из поиска пиратские сайты целиком. Во-первых, даже на пиратских сайтах есть легальный контент, указывает компания, во-вторых, антипиратские законы могут использоваться для цензуры, в-третьих, удаление сайта целиком лишь приводит к эффекту Гидры – взамен пираты создают десятки новых сайтов.

Более эффективным подходом Google считает принцип «следовать за деньгами» (follow the money), то есть подрыв финансовой базы пиратов. Так, Google удаляет или изначально не принимает рекламные объявления, с помощью которых могут зарабатывать пиратские сайты, а также сотрудничает с властями и правообладателями в разных странах в преследовании пиратов.

Выводы Google о непринципиальной роли поисковиков в развитии пиратства и об отсутствии возможности победить пиратство через удаление ссылок в поисковой выдаче резко противоречат мнению российских правообладателей. Так, на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в этом году продюсеры и онлайн-кинотеатры заявили, что «Яндекс» приносит до 80% трафика русскоязычным пиратским сайтам. Продюсеры безуспешно добивались, чтобы «Яндекс» начал добровольно удалять ссылки на пиратские сайты из поиска, как это делает Google. Но в итоге после долгих и упорных переговоров неделю назад телехолдинги, продюсеры и онлайн кинотеатры подписали антипиратский меморандум с российскими интернет-компаниями.

В целом в 2017 г. Google удалил по жалобам правообладателей более 800 млн ссылок на пиратский контент. Для сравнения: в 2015 г. таких ссылок было около 0,5 млрд.

Уровень пиратства в целом по миру и в отдельных странах начал снижаться, пишет Google. Одна из главных причин – развитие сервисов с легальным контентом, уверена компания. Она приводит данные исследований на различных рынках, где выявлена прямая зависимость между популярностью легальных сервисов и проникновением пиратства. Google, по собственным словам, пытается сделать легальный контент заметнее для пользователей, например, с помощью специальных «информационных карточек» по музыкантам или конкретным фильмам. Такие карточки приоритетно выдаются в поисковых запросах.