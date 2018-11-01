Медиахолдинги и поисковики договорились, как бороться с пиратством

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На первом этапе подписавшие меморандум компании создают специальную базу данных – реестр обнаруженных ими ссылок на нелегальные копии контента Максим Стулов / Ведомости

Сегодня, 1 ноября, крупнейшие медиахолдинги, онлайн-кинотеатры и продюсеры подписали с интернет-компаниями меморандум о борьбе с пиратством. Самая важная его часть — добровольное обязательство «Яндекса» удалять ссылки на страницы с пиратским контентом из результатов выдачи по поисковым запросам пользователей. Ранее правообладатели настаивали, что борьба с пиратством малоэффективна до тех пор, пока пользователи легко находят нелегальные копии телепрограмм, фильмов и сериалов контента через поисковики. «Яндекс» на это отвечал, что действующее законодательство не обязывает поисковики блокировать ссылки на пиратский контент.

Стороны до последнего торговались по тексту меморандума, рассказали «Ведомостям» источники, участвовавшие в переговорах от разных компаний. И финальный текст юристы компаний продолжали согласовывать ночью перед подписанием меморандума, говорят они. Так, Mail.ru Group окончательно согласилась подписать документ лишь накануне, знают собеседники «Ведомостей». А участие Mail.ru Group в меморандуме было критичным для «Яндекса» — поисковик изначально настаивал, что участвовать в соглашении должны все крупнейшие интернет-компании рунета.

Представитель Mail.ru Group подтвердил, что компания согласилась подписать соглашение. Операционный директор Rambler & Co Дмитрий Сергеев отметил, что компания поддерживает подписание меморандума: «Надеемся, что он станет механизмом, который приведет к фундаментальным изменениям в борьбе с пиратами». Меморандум учитывает интересы всей отрасли, а не только тех, кто его подписал, считает финансовый и операционный директор «Яндекса» Грег Абовски. Он заметил, что компания давно выступает за борьбу с пиратством. «Необходимо, чтобы следующим этапом стало закрепление принципов меморандума в законодательстве. Только в этом случае совместно найденное решение сможет заработать в полную силу и стать отраслевым стандартом», – отметил Абовски. Rambler & Co готова участвовать в разработке последующих законодательных инициатив, которые необходимы для эффективной борьбы с пиратством, добавил Сергеев.

Кто подпишет антипиратский меморандум

Со стороны правообладателей меморандум подписали «Газпром-медиа», «Первый канал», ВГТРК, «Национальная медиа группа», «СТС медиа», Ассоциация интернет-видео (объединяет онлайн-кинотеатры) и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Со стороны интернет-компаний — «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler Group. В списке подписантов есть определенные странности: так, со стороны правообладателей документ также подписал «Кинопоиск», которым владеет «Яндекс», а со стороны интернет-площадок — видеосервис RuTube, совладельцем которого является «Газпром-медиа». Держателем меморандума, то есть гарантом его исполнения, стал Роскомнадзор.

Над меморандумом стороны начали работать еще в начале года: изначально предполагалось, что документ будет подписан в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Но тот вариант текста не устроил «Яндекс» — и подписание не состоялось.

В сентябре «Яндекс» был сам вынужден вернуться к идее меморандума. Тогда Мосгорсуд рассмотрел четыре иска телеканалов холдинга «Газпром-медиа» к поисковику и принял беспрецедентные обеспечительные меры — заблокировать поисковую выдачу по названиям четырех сериалов в «Яндекс.Видео», если ссылки на копии не будут удалены. Из-за угрозы блокировки «Яндекс» убрал все ссылки на сериалы, включая легальные. Рассмотрение исков по существу еще не закончено. Но если поисковик будет признан виновным хотя бы по двум искам, это грозит вечной блокировкой «Яндекс.Видео».