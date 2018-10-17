Поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратские сайты без суда

Евгений Разумный / Ведомости / Ведомости

В России разработают новые поправки к антипиратскому закону — в ближайшее время в Госдуме создадут рабочую группу при комитете по информационной политике и комитете по культуре. Решение об этом было принято на круглом столе, посвященном проблемам антипиратского законодательства. Разработкой поправок займутся Минкомсвязи и Министерство культуры.

Новые поправки на законодательном уровне обяжут поисковики, работающие в России, во внесудебном порядке удалять ссылки на пиратские сайты по требованию правообладателей. Не исключено, что поисковики будут должны показывать сайты с легальным контентом в приоритетном порядке, а за отказ удалять ссылки на сайты с пиратским контентом их смогут штрафовать.

Сейчас основной способ борьбы с пиратами – блокировка сайтов операторами связи после жалобы правообладателя в Мосгорсуд. Но пользователи легко находят новые пиратские ресурсы через поисковики. Правообладатели считают, что основной источник выдачи ссылок в поисковиках — это «Яндекс», который приносит пиратам 80% трафика, так как Mail.ru Group и Google регулярно удаляют такие ссылки по жалобам правообладателей.

Весной правообладатели предложили «Яндексу» подписать меморандум о добровольном удалении ссылок. «Яндекс» этого делать не стал.

За стол переговоров «Яндекс» привел конфликт с «Газпром-медиа», говорили собеседники «Ведомостей». Медиахолдинг в августе пожаловался в Мосгорсуд, и тот принял беспрецедентное решение заблокировать поисковую выдачу внутри «Яндекс.Видео» по названиям четырех сериалов «Газпром-медиа». Впрочем, «Яндекс» все равно удалил спорный контент из поисковика, а судебное разбирательство продолжается до сих пор.

В сентябре «Яндекс» вместе с Google, Mail.ru Group, «Газпром-медиа», Национальной медиагруппой (НМГ), Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), а также Роскомнадзором, обсудил эту ситуацию в администрации президента. В результате поисковик согласился подписать меморандум об удалении ссылок на пиратские сайты во внесудебном порядке. Участники круглого стола сообщили, что рассчитывают на подписание меморандума в ближайшее время. Пока текст дорабатывается: из 15 пунктов меморандума осталось 8, но окончательная версия не утверждена.

Одного подписания меморандума будет недостаточно для борьбы с пиратством в поисковиках, посчитали правообладатели. Коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков сообщил в ходе круглого стола, что компания готова первой подписать меморандум, но отношения поисковиков и правообладателей необходимо регулировать законом. Он напомнил, что «Яндекс» категорически против пиратства, поскольку производит свои фильмы и таким образом является не только поисковиком, но и правообладателем.

Представитель НМГ сказал, что для компании важно, чтобы меморандум подписал «Яндекс» вне зависимости от того, подпишут ли его другие игроки рынка. «В отличие от "Яндекса", с Google и Mail.ru Group есть порядок взаимодействия по удалению пиратских ссылок. Эта модель эффективна», — сказал представитель компании. Представитель «Газпром-медиа» констатировал, что делать выводы в отношении меморандума пока рано, так как он в активной стадии обсуждения.

Председатель комитета по Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сказал, что необходимо посмотреть, как отрасль сможет решить этот вопрос саморегулированием.

У министерства культуры есть готовые поправки в закон «Об информации», которые обязывают поисковики удалять ссылки на сайты с пиратским контентом в досудебном порядке. Министерство опубликовало их еще в прошлом году. Основанием для удаления из поисковой выдачи ссылок на пиратские сайты и рекламы сайтов с пиратским контентом будут жалобы правообладателей. По замыслу Минкультуры, отправлять свои жалобы правообладатели смогут прямо поисковикам.

«Яндекс» резко критиковал эти поправки: по мнению компании, они дублируют имеющееся законодательство и чрезмерны и для владельцев сайтов, так и для поисковиков. По сути, правообладатели пытаются переложить на операторов поисковых систем функции судов, утверждал «Яндекс». «Предложение о блокировке сайтов, на которых нет контактных данных, открывает огромный простор для злоупотреблений – любой сайт можно заблокировать навечно, эта процедура блокировки непрозрачна», — предупреждали его представители.