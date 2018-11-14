АКАР пересчитала доходы прессы с учетом рекламы в интернете

По предыдущей оценке, доходы СМИ в прошлом году составили 20,5 млрд руб. Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) пересчитала рекламные доходы российской прессы за 2017 г., рассказал «Ведомостям» представитель ассоциации.

По предыдущей оценке, доходы СМИ в прошлом году составили 20,5 млрд руб., что на 8% меньше по сравнению с 2016 г. Тогда при подсчете учитывались только доходы от рекламы в печатных версиях. Теперь АКАР также оценила доходы от рекламы в интернете традиционных СМИ и электронных медиа, что увеличило общий показатель до 32,2 млрд руб. Получается, что с учетом доходов СМИ от интернет-рекламы общая динамика рекламных доходов издателей в 2017 г. оказалась близкой к нулю или даже был небольшой рост, рассказал «Ведомостям» представитель АКАР.

В этот раз эксперты разделили рекламные доходы печатных СМИ на три подсегмента: к первому они отнесли издательства, у которых есть только печатные СМИ, ко второму – издательские дома, у которых есть и печатные СМИ, и электронные версии изданий, к третьему – интернет-сайты без печатных версий. Общие доходы первых двух сегментов составили 28,9 млрд руб., еще 3,3 млрд руб. – доходы интернет-изданий без печатных версий. При такой методике оценки издательского бизнеса в прошлом году на печатные версии изданий пришлось две трети, а на интернет-издания – одна треть всех рекламных доходов издательского бизнеса, пояснил представитель АКАР.

Ассоциация решила пересчитать рекламные доходы печатной прессы осенью прошлого года. Тогда в АКАР обратились 11 ведущих издательских домов («Аргументы и факты», Bauer Media, «Conde Nast Россия», Independent Media, «Коммерсантъ», ИД «Комсомольская правда» и др.). Они предложили уточнить методики и пересчитать данные по рекламному рынку в сегменте «пресса». Методика расчета доходов печатных СМИ сильно устарела и не учитывает новые и стабильно растущие доходы СМИ от рекламы в интернете, но из-за того что АКАР регулярно отчитывается об отрицательной динамике доходов печатной прессы, это негативно сказывается на репутации издательских домой среди рекламодателей.

В 2018 г. эксперты АКАР приступили к разработке еще одного подхода к классификации рекламного рынка: если традиционная схема предполагает деление рынка по средствам распространения рекламы (ТВ, радио, пресса, интернет и проч.), то новый подход состоит в классификации по контенту, говорил «Ведомостям» сопредседатель комитета АКАР по исследованиям, аудиту и рекламным технологиям, директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра НСК Сергей Веселов.

В письме особо подчеркивалось, что это отрицательно влияет на положение дел в сегменте, ведет к ухудшению репутации крупнейших компаний издательского рынка. Издательское сообщество в лице крупнейших международных и российских компаний выразило готовность в сотрудничестве с АКАР разработать новый подход к оценке объемов печатной рекламы в России.

Сейчас есть как минимум три вида контента, по которым можно изучать рынок: видео, аудио и издательский контент. «При новом подходе рекламные доходы, полученные, скажем, от демонстрации видеоконтента, могут включать в себя доходы от рекламы на ТВ и частично или полностью от видеорекламы в интернете, – говорил Веселов. – То же самое касается и прессы, и радио». Их рекламные доходы должны будут включать и «традиционные», и те, которые уже зарабатываются в интернете.

Рекламные доходы интернета растут опережающими темпами и уже в этом году могут обогнать телевидение по доходам, прогнозировали ранее эксперты рынка. По итогам первых трех кварталов 2018 г. интернет уже стал крупнейшей рекламной площадкой, отчитывалась недавно АКАР. За первые девять месяцев компании потратили на рекламу в интернете 141,5 млрд руб., что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы рекламы на ТВ выросли на 12% до 131 млрд руб. По итогам 2018 г. интернет может обогнать ТВ по рекламным доходам, еще в начале года прогнозировал Веселов.