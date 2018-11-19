Пользователи «В контакте» смогут скачивать архивы своих персональных данных

Социальная сеть разрешила это, чтобы клиенты знали, какие данные о себе они в ней оставляют

Создание архива может занять время – от нескольких минут до нескольких дней, предупреждает «В контакте» Владислав Шатило / RBC / TASS

«В контакте» разрешила пользователям ознакомиться с персональными данными, которыми они делятся с социальной сетью, говорится в сообщении социальной сети. Для этого достаточно запросить архив со своими данными в одном из разделов сети. Эта опция бесплатна.

Создание архива может занять время – от нескольких минут до нескольких дней, предупреждает «В контакте». Пока функция работает в тестовом режиме, но вскоре будет доступна всем пользователям, говорится в сообщении сети. Выгружаемые данные шифруются, отмечает «В контакте».

Что выдается

В архиве пользователь получает все данные, которые о нем есть в социальной сети, но делиться с правоохранительными органами «В контакте» может только теми данными, которые они запрашивают, за исключением особых случаев, когда данные у сети запрашивает суд, пояснил «Ведомостям» PR-директор «В контакте» Дмитрий Лушников.

История переписки тоже хранится на серверах «В контакте» в защищенном виде, и, поскольку это часть персональных данных пользователя, в выгрузке он получает и их, поясняет Лушников. В архиве пользователи могут также увидеть удаленные сообщения и посты за последние полгода, они отмечены отдельной плашкой, говорит Лушников. Но пользователю будут доступны только свои удаленные сообщения: те, которые удалил его собеседник, будут не видны, говорит он.

«Мы хотим, чтобы вы понимали, какие данные о вас мы обрабатываем», – говорится в сообщении социальной сети. «В контакте» решила предоставить доступ пользователям к этим архивам после их многочисленных вопросов о том, какие данные хранятся на серверах сети, как они обрабатываются и как используются, приводятся в сообщении слова управляющего директора «В контакте» Андрея Рогозова. Аналогичная услуга давно есть у Facebook.

Дела по данным соцсетей

За последние несколько лет в России выросло число уголовных дел, которые возбуждались по публикациям в социальных сетях, связанным с критикой действующей власти или просто существующего положения вещей. Поправки, которые ввели уголовное наказание за посты в социальных сетях, приняты в 2014 г.

Большинство уголовных дел по экстремистским высказываниям возбуждается именно по материалам, размещенным во «В контакте». По данным аналитического центра «Сова», из 182 приговоров, вынесенных в 2017 г. по материалам, опубликованным в социальных сетях, 138 приходилось на публикации во «В контакте», еще в 38 случаях название сети не уточнялось, но весьма вероятно, что это тоже «В контакте». По публикациям в «Одноклассниках» было всего четыре приговора, в Facebook – два.

В июне эту тему поднял на прямой линии с президентом Владимиром Путиным депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который затем вместе с депутатом Алексеем Журавлевым внес в Госдуму поправки о декриминализации «экстремистских» лайков и репостов. Путин по итогам прямой линии поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) и Генпрокуратуре провести анализ правоприменительной практики по экстремистским делам.

В начале октября президент внес в Госдуму два законопроекта о частичной декриминализации ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поправки предполагают, что уголовная ответственность за подобные публичные действия, в том числе в интернете или СМИ, будет наступать не сразу, как сейчас, а лишь при повторном нарушении в течение года. За первое же нарушение будет грозить только административная ответственность по новой статье 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – до 20 000 руб. штрафа (для юрлиц – до 500 000 руб.), до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста.

Такие меры должны исключить случаи уголовной ответственности «за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя», говорится в пояснительной записке. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что поправки призваны «исправить проявления маразма», и напомнил, что предложение скорректировать практику применения ст. 282 прозвучало в ходе июньской прямой линии президента.