Мессенджер социальной сети «В контакте» – самый популярный в России

На мобильных устройствах его используют чаще, чем Viber и WhatsApp

Ежедневно пользователи мобильного мессенджера «В контакте» отправляют 5 млрд сообщений Евгений Разумный / Ведомости

Аудитория активных пользователей мессенджера «В контакте», которые переписываются в нем с мобильного телефона, в 2017 г. может составить 42,3 млн человек, подсчитали аналитики eMarketer. Под активными пользователями они понимают тех, кто использует мессенджер на мобильном по крайней мере раз в месяц. Это на 13,8% больше, чем в 2016 г., отмечают они. К 2021 г. ежемесячная аудитория мобильных пользователей мессенджера может составить 54,1 млн человек, прогнозируют аналитики.

Получается, что мессенджером «В контакте» с мобильного в России пользуется гораздо больше людей, чем такими приложениями, как WhatsApp и Viber.

При этом общая база пользователей мобильного приложения социальной сети по итогам предыдущего года составляла 78 млн человек, сообщала Mail.ru Group. Сейчас у нее 80 млн пользователей, рассказывает ее представитель Евгений Красников.

Сама «В контакте» не раскрывает активную аудиторию отдельно по категориям: на всех платформах аудитория мессенджера составляет 82 млн человек ежемесячно, говорит Красников. Он не знает, как вела подсчеты eMarketer. Красников отмечает, что у пользователей с разных платформ слишком большое пересечение.

Миллиарды Facebook Аудитория социальной сети Facebook в мире превысила 2 млрд человек, отчитывалась недавно компания. Мобильным мессенджером социальной сети пользуются 1,2 млрд человек. По данным Mediascope за июнь 2017 г., активная ежемесячная аудитория социальной сети в России составила 3,1 млн человек, а Facebook messenger – 1,2 млн человек.

У мобильного мессенджера «В контакте» самый высокий процент ежедневного использования, пишут аналитики eMarketer со ссылкой на данные Mediascope за май. 26% населения России в возрасте от 12 до 64 лет хотя бы раз в день заходят в приложение социальной сети. У мессенджера WhatsApp (принадлежит американской социальной сети Facebook) этот показатель в России – 22,7%, у Viber – 14,5%. По данным Mediascope за июнь, социальная сеть также лидирует среди мессенджеров по уровню ежедневного использования.

Из данных Mediascope не следует, что пользователи заходят в приложение исключительно для отправки сообщений. Но сообщения через социальную сеть пользователи отправляют регулярно – 5 млрд сообщений ежедневно, приводят аналитики данные, которые им предоставила компания J’son and Partners. К 2021 г. число пользователей приложения «В контакте» вырастет на 11 млн человек, прогнозируют аналитики.

«В контакте» – еще и социальная сеть, но среди мессенджеров безусловный лидер – WhatsApp, подтвердил «Ведомостям» основатель Combot Федор Скуратов.

Возможность обмена сообщениями между пользователями «В контакте» – одна из самых важных функций социальной сети, говорит Красников. Для некоторых пользователей «В контакте» мессенджер в этой социальной сети – профессиональный инструмент для коммуникаций, говорит он.

Кроме того, социальная сеть запустила в прошлом году в тестовом режиме приложение VK Messenger, которое доступно только пользователям персональных компьютеров. В июле 2017 г. сервис был запущен как полноценный продукт. Появится ли у этого сервиса отдельное мобильное приложение, Красников не говорит.

С 15 июля «В контакте» запустила своего виртуального оператора связи VK Mobile, который работает на сетях «Мегафона». Ключевым отличием тарифов будет включенная в них подписка на музыкальный стриминговый сервис. Для абонентов нового оператора предусмотрен возврат средств от покупки контента «В контакте», говорится в презентации «Мегафона». «Мегафон» сообщал, что хочет привлечь больше молодых и активных абонентов из числа пользователей «В контакте» в свою сеть.