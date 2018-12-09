Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4713 от 10.12.2018 под заголовком: В России может появиться база данных смартфонов

В России может появиться наказание за перекодировку мобильных телефонов

За подделку IMEI предлагается ввести штрафы для частных лиц до 4000 руб., а для юридических – до 100 000 руб.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

На прошлой неделе Экспертный совет при правительстве представил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за подделку IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования) мобильных телефонов. Документ уже рассмотрела временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества – в целом законопроект нашел поддержку, сообщила куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета Ирина Левова и человек, знакомый с председателем комиссии Людмилой Боковой.

За подделку IMEI авторы поправок в КоАП предлагают штрафовать частных лиц на 3000–4000 руб., должностных – на 15 000–30 000 руб., юридических – на 60 000–100 000 руб. Ответственность планируется ввести для обеспечения баланса интересов граждан и бизнеса: если гражданин после покупки телефона не может им пользоваться – кто-то должен быть в этом виноват, объясняет Левова. Это предварительная версия проекта поправок, предупреждает она.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике