В России могут начать блокировать краденые телефоны

Статья опубликована в № 4599 от 02.07.2018 под заголовком: Прописка для телефона

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Треть всех случающихся в России краж приходится на мобильные телефоны Андрей гордеев / Ведомости

Для борьбы с кражами телефонов и серым ввозом устройств может появиться специальная система контроля телефонов по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования). Операторы связи не будут обслуживать такие телефоны, попавшие в специально созданный черный список. Такое предложение содержит концепция контроля за мобильными устройствами («Ведомости» ознакомились с копией). Ее подготовил экспертный совет при правительстве, а временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества на прошлой неделе рассмотрела и поддержала эту концепцию, говорится в сообщении Совета Федерации.

Компании-импортеры и люди, купившие телефоны за границей, будут регистрировать их в специальной базе IMEI (ее предстоит создать, оператор пока не выбран), говорится в документе. Зарегистрировать их можно будет в салонах связи или на специальном портале.