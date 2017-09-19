Россвязь изучает создание механизма блокировки мобильных телефонов

Создание базы данных кодов IMEI (международных идентификаторов мобильного оборудования) прописано в проекте Россвязи по регулированию оборота использующихся в России мобильных телефонов. Как пишет «Коммерсантъ», она является ключевым элементом проекта. Ведомство предполагает создание белых и черных списков IMEI в российских телефонах, также в базу могут быть включены абонентский номер или идентификатор сим-карты, а возможно, и то и другое. В результате Россвязь получит достаточно данных, чтобы однозначно идентифицировать устройства и исключить вероятность ошибочной блокировки телефонов с дублирующимися IMEI.

Реестр IMEI может быть создан на базе подведомственного Россвязи Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС). Он также выступает оператором базы данных перенесенных при смене абонентами оператора номеров.

Проект создания базы в институте изучают с 2015 г., пояснил гендиректор ЦНИИСа Андрей Грязев. По его мнению, заказчиками базы могут выступить Федеральная таможенная служба, Минкомсвязи, Минпромторг или силовые ведомства, а финансирование вестись из федерального бюджета. Ее основная цель – запрет на использование краденой или контрафактной техники, говорится в презентации проекта. Такие базы уже действуют в США, Великобритании и Индии.

В базу IMEI могут вноситься, например, при первой регистрации телефона в сети. Не исключено, что покупателю дадут месяц-два на легализацию и оформление, полагает Грязев. Дублированные IMEI могут содержаться в 5–10% аппаратов.

Представитель «Вымпелком» Анна Айбашева заявила о готовности оператора проанализировать предложение Россвязи и поддержке поэтапного внедрения регулирования IMEI.