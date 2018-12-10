Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4714 от 11.12.2018 под заголовком: Умный дом МГТС

МГТС бесплатно раздаст абонентам роутеры с поддержкой интернета вещей

Пока что интерес к умным домам в России невысок
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В начале 2019 г. МГТС раздаст своим абонентам 550 000 роутеров с поддержкой интернета вещей – в частности, протокола ZigBee, рассказала представитель оператора Татьяна Мартьянова. На закупку роутеров МГТС потратит 1,4 млрд руб. Протокол ZigBee популярен среди производителей устройств для умного дома, и благодаря новым роутерам пользователи смогут подключать к ним различные сторонние модули.

У МГТС сейчас более 1,5 млн абонентов широкополосного интернет-доступа, уточняет Мартьянова. Пользователям роутеры достанутся бесплатно, если они выбирают тарифы со скоростью от 200 Мбит/с (таких интернет-абонентов у МГТС уже сегодня около трети), рассказывает директор по маркетингу и развитию продуктов МГТС Наталия Бижанова. Сейчас МГТС раздумывает над датчиками. Пользователи смогут купить датчики и настроить роутеры самостоятельно, но, возможно, оператор предложит им датчики в комплекте с услугой настройки, говорит Бижанова.

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