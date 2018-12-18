Венчурные инвестиции в России должны вырасти в десять раз к 2030 году

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РВК планирует привлекать на венчурный рынок корпоративных инвесторов, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Евгений Разумный / Ведомости

Рынок капитала, доступного для финансирования венчурных проектов в России, должен вырасти к 2030 г. до 2,7 трлн руб. Это следует из проекта стратегии Российской венчурной компании (РВК) и Минэкономразвития по развитию венчурного рынка. Это в 10 раз больше капитализации российских венчурных фондов в 2017 г. Общий размер венчурных сделок должен вырасти более чем в 25 раз – с 16,2 млрд руб. в 2017 г. до 410 млрд руб. в 2030 г., говорится в проекте стратегии.

Достигнуть этой цели РВК планирует, привлекая на венчурный рынок корпоративных инвесторов, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В оптимистичном сценарии к 2030 г. их доля в капитале венчурных фондов должна достичь 45%. Авторы проекта хотят привлечь инвесторов налоговыми льготами и помощью в создании фондов (планируется, что государство будет предоставлять до 30% капитала в создаваемые венчурные фонды). РВК рассчитывает, что подобные меры помогут привлечь на рынок до 960 млрд руб.