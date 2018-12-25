Телецентр «Останкино» требует 164 млн рублей с «Первого канала»

Это первый иск к телеканалу из-за задержек платежей как минимум за пять лет

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Последние годы «Первый канал» регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента Максим Стулов / Ведомости

Телевизионный технический центр «Останкино» требует от «Первого канала» вернуть долг 164 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. ФГУП подал к каналу два иска – на 74 и на 89,5 млн руб. Представитель «Останкино» подтвердил подачу исков.

«Первый канал» – наш важнейший клиент, – говорит он, – но задолженность телеканала и его субподрядчиков достигла критического значения. Это фактически ставит под угрозу работу телецентра». Представитель «Первого» от комментариев отказался. Партнеры практически не судятся с «Первым» из-за задержек платежей, опасаясь потерять такого крупного заказчика. Иски «Останкино» – первые судебные требования к «Первому» вернуть долг как минимум за последние пять лет, убедились «Ведомости», изучив картотеку суда.