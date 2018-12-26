А в вашем компьютере тоже стоит видеокарта на чипах Nvidia?

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Дженсен Хуанг главный исполнительный директор компании NVIDIA Rick Wilking / Reuters

Вы вполне могли не слышать о компании Nvidia, несмотря на ее внушительную капитализацию – под $80 млрд. Она не снимает хиты вроде «Аватара», не будоражит рынок новой компьютерной игрой, не выпускает модные смартфоны и компьютеры. Но на ее оборудовании делают спецэффекты для блокбастеров, например «Звездных войн», с помощью ее графических процессоров создают 3D-реальность в современных играх и майнят криптовалюты, ее чипы используют автопилоты Tesla, а в истребителе F-22 они просчитывали 3D-картинку для летчика. Именно чипы Nvidia, скорее всего, в видеокарте внутри вашего компьютера: доля компании на этом рынке колеблется у отметки 70%. А в России 81% покупателей в этом году выбрали видеокарты на базе чипов Nvidia, пишет интернет-издание 3Dnews со ссылкой на данные «Яндекс.Маркета» (графическими ускорителями ближайшего конкурента – AMD – заинтересовались 19%).

Основали Nvidia три приятеля. Один из них – Дженсен Хуанг с момента основания занимает пост гендиректора. Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд. Как-то на вечеринке его коллеги в шутку померились клятвами: что они сделают, если котировки акций перевалят за $100. Кто обещал побриться наголо, кто покрасить волосы в синий цвет, кто сделать ирокез. Постепенно ставки поднялись. Кто-то поклялся сделать пирсинг соска. Когда очередь дошла до Хуанга, он уже не мог отделаться прической. Пришлось пообещать выбить тату с логотипом компании.

Первые 17 лет после IPO акции компании стоили не дороже $35. Но в конце 2016 г. рванули резко вверх: оправдалась ставка Хуанга на развитие искусственного интеллекта, самоуправляемых автомобилей и видеоигр. Пришлось ему делать тату на левом плече – так, чтобы можно было спрятать под рукавом футболки. Хуанг плохо переносит боль. Он плакал как ребенок. Сыновья, которые были с ним, даже попросили: «Папа, возьми себя в руки!» Оба его отпрыска, кстати, выросли и тоже набили себе татуировки. А вот Хуанг, как ни грозился улучшить свою, пока так и не решился.

Как Хуанга отправили не в ту школу

Хуанг родился (под именем Жень-Сюнь Хуан) 17 февраля 1963 г. в г. Тайнань (Тайвань), потом родители перебрались в Таиланд. В 1973 г. в Таиланде начались волнения, которые переросли в революцию 14 октября. Родители отправили девятилетнего Хуанга с 10-летним братом в безопасное место – в США, к дяде и тете. Те недавно мигрировали в Такому (Вашингтон) и плоховато знали язык. Они-то думали, что отдают племянников в пансионат, готовящий к поступлению в колледж. А на самом деле устроили их в баптистский колледж коммуны Онайда для трудных подростков. Его основали в 1890 г., чтобы подростковые банды перестали резать друг друга. С тех пор нравы смягчились, но все равно у ребят в кармане были ножи, которые они пускали в ход, если дело доходило до драки. Порезы были нередким делом, вспоминал Хуанг в интервью радио NPR.