Технологии / Телекоммуникации

Российский рынок связи в 2018 году ускорил рост

Он может продолжиться и в новом году – за счет увеличения тарифов на связь
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Выручка российских операторов в этом году по сравнению с прошлым выросла на 3,4% и достигла 1,7 трлн руб. – такова предварительная оценка «ТМТ консалтинга». Это самый быстрый рост за последние пять лет, подчеркивают аналитики. В прошлом году рост доходов операторов составил 2,8%, в 2015-2016 гг. – чуть менее 1%, в 2014 г. – 1,7%. Рост был связан в основном с увеличением доходов сотовых операторов – в 2018 г. они заработали на 5% больше, чем годом ранее, говорится в материалах «ТМТ консалтинга».

По словам гендиректора «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова, доля сотовых операторов в общих доходах отрасли связи в этом году составила 57%, то есть около 970 млрд руб . Одним из факторов, способствовавших росту их выручки, он называет увеличение доходов от обслуживания корпоративных клиентов. Компании используют все больше дополнительных услуг: смс-рассылок, m2m-подключения (то есть подключения неодушевленных автоматических устройств) и проч., объясняет он.

На динамике рынка мобильной связи благоприятно сказалась прошлогодняя инициатива операторов по «ремонту рынка», включавшая отказ от ценовой конкуренции, отмену безлимитных тарифов и увеличение предложения основных и дополнительных услуг, отмечено в отчете «ТМТ консалтинга». Несмотря на новое обострение конкуренции во многих регионах и возвращение безлимитных тарифов, положительный эффект от инициатив сказывался в течение всего 2018 г., считают его авторы.

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