«Газпром-медиа» и ВГТРК объединили продажу радиорекламы

Новый селлер будет осуществлять продажи рекламного инвентаря радиостанций «ГПМ радио», ВГТРК и других радиостанций Андрей Гордеев / Ведомости

Радиохолдинг «Газпром-медиа радио» и компания «Регион медиа» (дочерняя компания НСК, продает рекламу на радиостанциях ВГТРК) объявили о создании единого радиоселлера, говорится в сообщении «Регион медиа».

Юридическое лицо новой компании будет называться ООО «Дом радиорекламы». Документы о создании новой компании стороны подписали 26 декабря, говорится в сообщении компаний. Пока «Дом радиорекламы» не зарегистрирован, следует из данных СПАРК.

Новый селлер будет осуществлять продажи рекламного инвентаря радиостанций «ГПМ радио», ВГТРК и других радиостанций. «Регион медиа» – дочерняя компания НСК, которая аффилирована с единым селлером телерекламы – Национальным рекламным альянсом (НРА). У «Регион медиа» в отличие от «Газпром-медиа» есть офисы продаж во многих регионах – компания уже продает региональное размещение на множестве федеральных каналов.

Штат новой компании будут составлять сотрудники дирекции по продажам рекламы «Газпром-медиа радио» и другие специалисты с опытом в радиоиндустрии. Возглавит компанию бывший директор «Медиа плюс» (сейлз-хауз «Европейской медиа группы» в Санкт-Петербурге») Елена Тарасова.

О том, что компании намерены объединить продажи рекламы на радио, «Ведомости» писали в ноябре. Для «Газпром-медиа» было важно объединить продажи рекламы на радиостанциях и ТВ в регионах в единые пакеты и тем самым увеличить и доходы радио, говорил ранее «Ведомостям» источник, близкий к «Газпром-медиа».

«Мы много лет продвигаем идею объединения продаж на единой площадке. Цели: стабилизация и рост рынка радио за счет привлечения «новых денег», совершенствование измерений аудитории, качественное улучшение клиентского сервиса», – сказал генеральный директор «Газпром-медиа радио» Юрий Костин.

Новая площадка позволит нарастить продажи рекламы на радио и увеличит рентабельность радиостанций, сказала генеральный директор «Регион медиа» Елена Праслова.

«ГПМ радио» – один из крупнейших холдингов по числу радиостанций и по аудитории. В него входят станции «Авторадио», «Радио Energy», «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio и Relax FM. У ВГТРК четыре радиостанции: «Вести FM», «Маяк», «Радио культура» и «Радио России». По данным Mediascope, это четвертый по аудитории холдинг в Москве. Медиахолдинги не раскрывают доходы от радио. В прошлом году рекламодатели увеличили затраты на рекламу на радио на 3% до 16,9 млрд руб., подсчитывали ранее эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России.

Объединить продажи российские радиохолдинги пытаются уже много лет. Так, в 2009 г. «Профмедиа» объявила об объединении продаж своих радиостанций с «Русской медиагруппой». Но альянс так и не заработал. Позднее «Газпром-медиа» выкупил активы «Профмедиа» и его тогдашний гендиректор Михаил Лесин заявлял о необходимости объединения продаж рекламы. Но план не был реализован.