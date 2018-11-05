Статья опубликована в № 4689 от 06.11.2018 под заголовком: Радио берет пример с ТВ
Крупнейшие радиохолдинги объединяют продажи рекламы на свои станции
«ГПМ радио» и ВГТРК хотят использовать ту же схему, что и на телевидении
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«Газпром-медиа» и ВГТРК договорились объединить продажи рекламы своих радиостанций
Андрей Гордеев / Ведомости
«Газпром-медиа» и ВГТРК договорились объединить продажи рекламы своих радиостанций, рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к «Газпром-медиа» и ВГТРК. Сейчас компании утверждают детали будущего партнерства.
Два собеседника «Ведомостей» утверждают, что продажи «ГПМ радио» будут переданы в «Регион медиа». Последняя продает рекламу на радиостанции ВГТРК. «Регион медиа» – дочерняя компания НСК, которая аффилирована с единым селлером телерекламы – Национальным рекламным альянсом (НРА).
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