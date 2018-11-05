Крупнейшие радиохолдинги объединяют продажи рекламы на свои станции

«ГПМ радио» и ВГТРК хотят использовать ту же схему, что и на телевидении

Статья опубликована в № 4689 от 06.11.2018 под заголовком: Радио берет пример с ТВ

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Газпром-медиа» и ВГТРК договорились объединить продажи рекламы своих радиостанций Андрей Гордеев / Ведомости

«Газпром-медиа» и ВГТРК договорились объединить продажи рекламы своих радиостанций, рассказали «Ведомостям» четыре человека, близких к «Газпром-медиа» и ВГТРК. Сейчас компании утверждают детали будущего партнерства.

Два собеседника «Ведомостей» утверждают, что продажи «ГПМ радио» будут переданы в «Регион медиа». Последняя продает рекламу на радиостанции ВГТРК. «Регион медиа» – дочерняя компания НСК, которая аффилирована с единым селлером телерекламы – Национальным рекламным альянсом (НРА).