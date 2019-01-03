Земля получила первую фотографию обратной стороны Луны с близкого расстояния

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Лунный аппарат «Чанъэ-4» был запущен с китайского космодрома «Сичан» 8 декабря (на фото модель аппарата) Wang Xu/China Space News via REUTERS

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» совершил первую в истории человечества посадку на оборотную сторону Луны, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC). Она произошла возле южного полюса Луны в кратере Фон Кармен в бассейне Антарктики-Эйткен.

Посадка аппарата на «темной стороне» Луны была мягкой. Событие произошло в 10:26 по местному времени (05:26 мск). Первый снимок места приземления был сделан в 11:40 (06:40 мск). «Это первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния», — говорится в сообщении . Это открывает новую главу в исследовании человечеством Луны, отмечают китайские эксперты.