Технологии / Наукоемкие технологии

Земля получила первую фотографию обратной стороны Луны с близкого расстояния

Ее прислал китайский космический аппарат «Чанъэ-4», запечатлевший место своей посадки
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Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» совершил первую в истории человечества посадку на оборотную сторону Луны, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC). Она произошла возле южного полюса Луны в кратере Фон Кармен в бассейне Антарктики-Эйткен.

Посадка аппарата на «темной стороне» Луны была мягкой. Событие произошло в 10:26 по местному времени (05:26 мск). Первый снимок места приземления был сделан в 11:40 (06:40 мск). «Это первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния», — говорится в сообщении . Это открывает новую главу в исследовании человечеством Луны, отмечают китайские эксперты.

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Комментарии
bogdanov7080
13:15 03.01.2019
Вообще невероятна едросовская, наша клептократическая Россия. Новостная повестка бешеная - Рогозин, взрывающиеся от ветхости дома, скрепы, Михалков, бесовщина. Больше ни космоса, ни науки ни поэзии) СССР без достоинств СССР, с одной говорящей головой в телевизоре.
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