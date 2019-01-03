Земля получила первую фотографию обратной стороны Луны с близкого расстояния
Ее прислал китайский космический аппарат «Чанъэ-4», запечатлевший место своей посадки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Лунный аппарат «Чанъэ-4» был запущен с китайского космодрома «Сичан» 8 декабря (на фото модель аппарата)
Wang Xu/China Space News via REUTERS
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» совершил первую в истории человечества посадку на оборотную сторону Луны, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC). Она произошла возле южного полюса Луны в кратере Фон Кармен в бассейне Антарктики-Эйткен.
Посадка аппарата на «темной стороне» Луны была мягкой. Событие произошло в 10:26 по местному времени (05:26 мск). Первый снимок места приземления был сделан в 11:40 (06:40 мск). «Это первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятый с близкого расстояния», — говорится в сообщении . Это открывает новую главу в исследовании человечеством Луны, отмечают китайские эксперты.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}