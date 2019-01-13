Реформа управления рунетом может угрожать его стабильности
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Переход управления интернет-трафиком к Роскомнадзору может угрожать стабильности интернет-соединений. Об этом АНО «Цифровая экономика» написало в отзыве на законопроект об управлении рунетом, направленный в правительство. Правительство получило отзыв АНО ЦЭ, подтвердила представительница вице-премьера Максима Акимова (курирует «Цифровую экономику») Алия Самигуллина.
Законопроект об управлении рунетом в декабре 2018 г. внесли в Госдуму сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить и за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе. Центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, объясняла «Ведомостям» Бокова.
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