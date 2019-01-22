Кто консолидирует рынок оборудования для исполнения закона Яровой

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По данным сайта госзакупок, тестовое оборудование и работы по его внедрению должны обойтись в 923,5 млн руб. Андрей Гордеев / Ведомости

Национальная компьютерная корпорация (НКК) продает структурам бизнесмена Антона Черепенникова дочернюю компанию «КНС групп», которая разрабатывает системы хранения данных под брендом Yadro, рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от менеджеров Yadro. 51% «КНС групп» перейдет к холдингу Черепенникова «Форпост», подтвердили два человека, знающие это от двух разных сторон сделки. По словам одного из них, команда «КНС групп» сохранится, а среди совладельцев будет еще несколько ее топ-менеджеров.

Сумма сделки собеседникам «Ведомостей» не известна. По мнению человека, знакомого с менеджерами Yadro, компания могла стоить более 1 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 г. выручка «КНС групп» составила 6,5 млрд руб., а прибыль – 260,7 млн. Более свежих данных нет.