Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4738 от 23.01.2019 под заголовком: Yadro меняет владельца

Кто консолидирует рынок оборудования для исполнения закона Яровой

Структура бизнесмена Антона Черепенникова выкупает системы хранения данных
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Национальная компьютерная корпорация (НКК) продает структурам бизнесмена Антона Черепенникова дочернюю компанию «КНС групп», которая разрабатывает системы хранения данных под брендом Yadro, рассказал «Ведомостям» человек, знающий это от менеджеров Yadro. 51% «КНС групп» перейдет к холдингу Черепенникова «Форпост», подтвердили два человека, знающие это от двух разных сторон сделки. По словам одного из них, команда «КНС групп» сохранится, а среди совладельцев будет еще несколько ее топ-менеджеров.

Сумма сделки собеседникам «Ведомостей» не известна. По мнению человека, знакомого с менеджерами Yadro, компания могла стоить более 1 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 г. выручка «КНС групп» составила 6,5 млрд руб., а прибыль – 260,7 млн. Более свежих данных нет.

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