Закон Яровой пока не работает
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Сегодня антитеррористические поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и члена Совета Федерации Виктора Озерова (закон Яровой) должны были заработать в полную силу – операторы должны были приступить к хранению интернет-трафика абонентов. Емкость хранилищ интернет-трафика, решило правительство, операторы в течение пяти лет ежегодно должны увеличивать на 15%. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.
В постановлении правительства, разъясняющем правила хранения, есть оговорка: операторы должны хранить данные, накопленные в течение 30 дней со дня сдачи системы хранения в эксплуатацию. Это значит, что вряд ли операторы начнут хранить трафик именно с 1 октября, поскольку сдача таких систем в эксплуатацию – дело небыстрое, предполагал летом этого года сотрудник одной из сотовых компаний.
Так оно, похоже, и получилось.
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