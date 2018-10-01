Закон Яровой пока не работает

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Связисты не могут исполнять закон Яровой, подтверждает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян Наташа Шарапова / Ведомости

Сегодня антитеррористические поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и члена Совета Федерации Виктора Озерова (закон Яровой) должны были заработать в полную силу – операторы должны были приступить к хранению интернет-трафика абонентов. Емкость хранилищ интернет-трафика, решило правительство, операторы в течение пяти лет ежегодно должны увеличивать на 15%. Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.

В постановлении правительства, разъясняющем правила хранения, есть оговорка: операторы должны хранить данные, накопленные в течение 30 дней со дня сдачи системы хранения в эксплуатацию. Это значит, что вряд ли операторы начнут хранить трафик именно с 1 октября, поскольку сдача таких систем в эксплуатацию – дело небыстрое, предполагал летом этого года сотрудник одной из сотовых компаний.

Так оно, похоже, и получилось.