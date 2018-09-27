Партнер Усманова продолжает скупать производителей систем для закона Яровой
«Цитадель» Антона Черепенникова купила компанию «Сигнатек»
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Обновленные СОРМ понадобятся для исполнения закона Яровой
Андрей Гордеев / Ведомости
Холдинг «Цитадель», владеющий несколькими производителями средств для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), приобрел 90% конкурента «Сигнатек». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса», факт сделки подтвердила представитель «Цитадели» Юлия Остроухова (на сайте «Цитадели» «Сигнатек» указан среди активов), отказавшись от других комментариев. «Сигнатек» не ответил на запрос.
Обновленные СОРМ понадобятся для исполнения закона Яровой: он вступил в силу 1 июля 2018 г., а хранить интернет-трафик абонентов операторам придется с 1 октября.
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