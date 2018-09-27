Партнер Усманова продолжает скупать производителей систем для закона Яровой

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Обновленные СОРМ понадобятся для исполнения закона Яровой Андрей Гордеев / Ведомости

Холдинг «Цитадель», владеющий несколькими производителями средств для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), приобрел 90% конкурента «Сигнатек». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса», факт сделки подтвердила представитель «Цитадели» Юлия Остроухова (на сайте «Цитадели» «Сигнатек» указан среди активов), отказавшись от других комментариев. «Сигнатек» не ответил на запрос.

Обновленные СОРМ понадобятся для исполнения закона Яровой: он вступил в силу 1 июля 2018 г., а хранить интернет-трафик абонентов операторам придется с 1 октября.