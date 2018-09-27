Технологии / ИТ-бизнес

Партнер Усманова продолжает скупать производителей систем для закона Яровой

«Цитадель» Антона Черепенникова купила компанию «Сигнатек»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Холдинг «Цитадель», владеющий несколькими производителями средств для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), приобрел 90% конкурента «Сигнатек». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса», факт сделки подтвердила представитель «Цитадели» Юлия Остроухова (на сайте «Цитадели» «Сигнатек» указан среди активов), отказавшись от других комментариев. «Сигнатек» не ответил на запрос.

Обновленные СОРМ понадобятся для исполнения закона Яровой: он вступил в силу 1 июля 2018 г., а хранить интернет-трафик абонентов операторам придется с 1 октября.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
klok5
20:31 27.09.2018
“Поможет обеспечит». Опечатка.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике