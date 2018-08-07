Минэкономразвития разгромило правила хранения интернет-данных по закону Яровой

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития раскритиковало правила хранения данных клиентов интернет-компаний для исполнения закона Яровой, в прошлом году подготовленные Минкомсвязи. Это следует из размещенного на портале обсуждения нормативных актов отзыва.

Закон о хранении данных пользователей операторов связи и интернет-компаний вступил в силу 1 июля этого года, и если сотовые операторы уже начали подготовку к его исполнению, то интернет-компании (точнее, организаторы распространения информации из специального реестра Роскомнадзора) ждали согласования технических требований к своим IT-системам, подготовленных Минкомсвязи.

Посовещавшись с IT-отраслью, Минэкономразвития пришло к выводу, что предложенные правила противоречат действующему законодательству, требуют значительных финансовых ресурсов на покупку оборудования, а кроме того, в правилах есть невыполнимые или трудновыполнимые требования.