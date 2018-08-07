Технологии / Интернет и digital

Минэкономразвития разгромило правила хранения интернет-данных по закону Яровой

Эти правила в прошлом году подготовило Минкомсвязи
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Минэкономразвития раскритиковало правила хранения данных клиентов интернет-компаний для исполнения закона Яровой, в прошлом году подготовленные Минкомсвязи. Это следует из размещенного на портале обсуждения нормативных актов отзыва.

Закон о хранении данных пользователей операторов связи и интернет-компаний вступил в силу 1 июля этого года, и если сотовые операторы уже начали подготовку к его исполнению, то интернет-компании (точнее, организаторы распространения информации из специального реестра Роскомнадзора) ждали согласования технических требований к своим IT-системам, подготовленных Минкомсвязи.

Посовещавшись с IT-отраслью, Минэкономразвития пришло к выводу, что предложенные правила противоречат действующему законодательству, требуют значительных финансовых ресурсов на покупку оборудования, а кроме того, в правилах есть невыполнимые или трудновыполнимые требования.

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Комментарии  ()
hzubov
11:57 07.08.2018
А какого ... правительство одобрило законопроект перед его принятием?
10
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